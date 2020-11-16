中国战机赶超俄罗斯？ 专家：或在离间中俄关系

英国皇家联合三军研究所一份最新报告认为，中国在战斗机研发的大部分领域取得对俄罗斯的明显技术领先。另外，俄罗斯因深层工业结构和预算方面的劣势，一旦失去领先地位，很难再重新赶上。中国专家表示，西方媒体进行相关报道一方面渲染中国威胁论，认为中国的威胁已超过俄罗斯的威胁，另一方面，也让人品到一些离间中俄关系的味道。

BBC网站13日刊登的一篇题为“中国战机赶超俄罗斯：战后世界空军格局剧变”报道认为，中国仿制的俄罗斯战机已经开始超过俄罗斯原版战机。报道称，沈阳飞机公司制造的歼-11重型战机是中国版的苏-27。中国在这个平台做了大量现代化改进，包括大量使用复合材料提高战斗机的推重比。报告认为，中国新型的歼-11D上安装了有源相控阵雷达，内设电子战装置，具有更大的武器装载能力，已经超过苏-27家族中最先进的衍生型苏-35。

报告还称，中国的歼-16，即中国版苏-30，也经过大幅度改进。主要改进包括安装了有源相控阵雷达，增加了复合材料使用以减轻重量。飞机还装备了全部数字化和“玻璃化”的双座机舱，而且同中国制造的精确制导弹药匹配，还安装了被称为YINGS-III的新型电光瞄准系统，这是类似于美国洛克希德公司的“狙击手”瞄准器。

皇家联合三军研究所的报告说，“自2015年服役后，歼-16将在10年内替换（中国的）空军和海军航空兵的苏-30MKK和MK2，目前歼-16是中国最强的多功能攻击机。”

美国福布斯新闻网的文章则在历数中国仿制苏联战机的历史后提出，“学徒可能超过了师傅”。福布斯新闻网称，在复合材料、有源相控阵雷达、远程空空导弹方面，中国领先于俄罗斯。报道称，在过去10年中，中国已经开始部署两种高性能超视距空空导弹。其中“霹雳-12”性能接近美国AIM-120C导弹，并超过俄罗斯R-77导弹。中国还开发了“霹雳-15”导弹，该导弹甚至可以达到甚至超过美国最新的AIM-120D导弹的射程。“霹雳-15”的双脉冲发动机在接近目标时也拥有足够能量。同时，俄罗斯在装备足够数量的R-77-1导弹方面遇到困难。但俄罗斯空军确实会装备少量的R-33和R-37M超远程导弹，目前中美两国还没有与R-33和R-37M直接对应的导弹型号。

BBC的报道称，关于轻型战机，报告说成都飞机工业集团（成飞）的歼-10战斗机家族明显更有效、更灵活，优于俄罗斯老资格的米格-29和米格-35系列。另外，沈阳飞机公司的歼-31隐形战机数年后可能成为国际市场上西方以外的主要战斗机型。

在高端战机方面，成飞的歼-20成为美国洛克希德·马丁的F-35和F-22以外唯一部署的四代战机。报告说，“中国在今后10年将制造数百架歼-20家族战机，那将是西方空中优势战机面临的最主要威胁。”而俄罗斯的苏-57隐形战机尚未装备部队，它缺乏隐形所需的基本设计特性。不过报告认为苏-57仍然能够对苏-27家族战机的不足进行弥补，诸如在于隐形、有源相控阵雷达方面。另外中国还在积极发展多种无人作战飞机（UCAV）。

报告还预测，今后10年俄罗斯可能会从中国进口传感器和导弹技术。报告说，“这要成为现实，俄罗斯政府就要克服俄中军事领域的不信任，以及俄罗斯根深蒂固的高傲，还有对他们本国航空业的执着。”但该报告作者认为，中国雷达、（空对空导弹）和瞄准吊舱的优势日益增大，可能成为俄罗斯进口的动力，特别是当俄罗斯面对西方研发新一代战斗机时更凸现了这种必要性。

不过报告也强调，俄罗斯在发动机领域仍然领先于中国，另外俄罗斯大多数航空装备都经受过实战检验，而中国的航空装备很少有这种机会。

不过，另据《环球时报》报道，中国专家指出中国航空工业近年来确实有了长足进步，实现了对世界航空强国从望尘莫及到望其项背，再到同台竞技的转变。有些装备水平确实达到世界第一梯队。相比之下，在苏联解体后由于很长时间经济不景气，俄罗斯航空工业在一些方面发展比较缓慢。如果中俄在一些技术领域有“互补”并不令人感到惊讶。

不过专家表示，需要注意的是，西方智库也好、媒体也好，炒作中国航空技术进步显然并不是为中国取得的成绩感到高兴。其中一个主要目的是炒作中国威胁。比如，这份报告的作者认为，二战后西方国家空军主要面对苏联以及后来俄罗斯的空中和地面威胁。但从飞机和武器角度看，中国研发的高端战斗机、传感器和武器正在赶超俄罗斯。因此报告作者认为，“西方空中力量面对的主要空中威胁正在发生二战以来的最大变化”。以此凸显中国的军事威胁。

另一方面，这份报告以及西方媒体的报道，恐怕也有挑拨中俄关系的意味。

实际上，中国没必要太把英国智库的报告放在心上。英国媒体的报道并没有特别可靠的数据基础，很大程度上是想当然的看法。比如说中国的有源相控阵雷达超过了俄罗斯有源相控阵雷达，但报告并不能拿出具体参数来佐证。报告也存在明显的低级错误，例如把攻击-11和“利剑”混为一谈。这份报告很大程度上是先确定了观点，再用论据来填充。“今天能炒作中国军机比俄罗斯先进，明天就可能说比西方差很多。”