大陆学者批香港支联会是颜色革命政治颠覆组织

香港一个成立31年的组织今天被大陆学者指则是“政治颠覆性组织”，以“爱国民主”为名义勾结外部势力，涉嫌违反《香港国安法》

据《星岛日报》报道，北京航空航天大学法学院副教授、全国港澳研究会理事田飞龙今天（16日）撰文指香港市民支援爱国民主运动联合会（支联会）是“西方颜色革命和民主全球化议程的一部份”，长期获海外组织和外部反华势力资助，并指支联会的五大纲领反映是“政治颠覆性组织”，以“爱国民主”为名义、以香港为基地勾结外部势力的“颜色革命组织”，涉违《香港国安法》。



田飞龙批评，支联会并没有谨守“法律边界”，一再突破法律，将“颠覆性纲领”和意图转变为具体抗争行动，或“双重违法”，既违反香港多部法律，也违反《香港国安法》，处理支联会应先检讨有没有违反本地法律，“启动并穷尽”香港法律检控惩治，若香港法律无法惩治，可以启动《香港国安法》。



田飞龙认为，在香港法律层面，支联会有大量涉嫌触犯本地法例的行为与活动，包括煽动仇视社会主义制度与国家政治体制，以民主方式“颠覆国家政权”，涉嫌违反《刑事罪行条例》的叛逆罪和煽动意图罪，而作为反对派活跃组织，几乎每场抗争活动都有份参与，包括不少非法集结，以及在暴力抗争中“扮演一定的暴动角色”，或违反非法集结罪和暴动罪，而且行为涉嫌危害国家安全、公共安全、公共秩序，又与外部政治组织勾结联系，或违反《社团条例》，保安局局长可以禁止其运作。



田飞龙续指，支联会亦或违反《香港国安法》，在《香港国安法》生效后，支联会继续从事触犯《香港国安法》的违法行为，包括继续接受外部势力捐赠和资助，勾结外部势力危害国家安全，在香港及国际社会传播“煽动性的历史信息”，煽动仇恨中央，而且维持“五大纲领”不变，继续从事有颠覆性和颜色革命色彩的运动，涉嫌颠覆国家政权，以非法手段推翻和破坏中国《宪法》确立的国家根本制度，又与香港激进本土势力勾结，支援和参与香港激进分离活动，并培训支援大陆维权组织和维权人士，或触及颠覆国家政权罪和恐怖活动罪。



他表明，虽然有部分行为在《香港国安法》生效前，因追溯力问题无法用《香港国安法》惩治，但可用香港本地法律追诉；而《香港国安法》就可以对生效后持续的违法行为“精准的调查、检控和惩治”，并指“规制”支联会不是要削弱香港政治自由权利和民主空间，而是“依法清理危害香港民主秩序和国家安全的极端化组织与行为，确保香港民主以及政治自由表达在合法范围内有序进行”。