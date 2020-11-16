港交所拟推新平台缩短新股结算程序：定价到上市最短仅需一天

香港交易所今天（16日）刊发框架咨询文件，就香港首次公开招股结算程序全面现代化及数码化的建议征询市场意见。

据《信报》等报道，香港交易所建议推出全新的线上服务平台FINI（Fast Interface for New Issuance），就有关端对端首次公开招股结算程序在内的多个步骤，供新股市场参与者、顾问以至监管机构，透过该平台进行畅通无阻的数字化沟通。

若该建议得到市场支持，香港交易所将全面使用FINI处理日后所有的新股结算程序，现行“T+5”程序将被取代。新股从定价到上市交易所需的时间预计可由现时平均五个营业日或以上，缩短至最短一个营业日，结算周期减省高达八成。香港交易所表示，如此一来，投资者可更快进行交易，降低市场风险，提升整体效率。

据介绍，FINI是一个简单易用的单一平台，可供经纪、股份过户登记处、保荐人、律师、包销商及分销商，在新上市公司“敲锣”上市交易前，处理启动招股、认购、定价、配发、付款、监管机构批准及纳入股份等所有必要步骤，同时共享资讯、协调相关工作流程。

据悉，FINI的推出日期要根据市场支持和准备情况而定，预期不早于2022年第二季推出。

港交所行政总裁李小加此前在网志中介绍，目前香港的新股上市交易日距离定价日通常长达五天，即业界俗称的“T+5”结算周期，而很多国际市场都可以做到“T+1”，如果遇到造成市场波动的国际大事发生，港交所的结算周期肯定会令新股市场价格反应滞后，影响市场效率。

因此，港交所计划推出一个市场各方和监管机构都能获取新股发行信息并且无缝互动的电子平台，通过技术改革实现：程序简化、完全无纸化、结算周期大大缩短以及减少新股申购预缴冻结资金。

这项改革一旦完成，将会大幅提升香港新股市场的定价效率，尤其是大幅减少新股申购冻结资金可以消除目前新股发行对于香港银行间市场流动性带来的不必要波动，并为将来新股发行制度的进一步改革创造条件，从而提升香港作为国际金融中心的长期竞争力。

此外，香港交易所上市科及全资附属公司香港中央结算有限公司和证券及期货事务监察委员会，亦会利用FINI监督每只新股的结算流程，并直接从中确认及批准各所需项目。

缩短新股市场的结算程序是香港交易所《战略规划2019-2021》中的重要计划，亦是整体市场微结构优化措施之一。香港交易所集团行政总裁李小加表示，拥抱科技是港交所的核心战略之一。FINI可为有意在香港上市的发行人提供具有全球竞争力的服务，可以引领香港的新股集资市场进入数字化时代。而通过数字化改革，可为将来港交所提升对投资者的服务奠定基础。