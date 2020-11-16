港施政报告下周三发布 政圈预测更多惠港政策

香港特首郑月娥将在下周三（25日）在立法会发表施政报告，隔天出席答问会。由于绝大多数的非建制派议员上周提交辞呈，香港媒体预计，这场问答会将首次不会有泛民主派出席。

据香港01报道，林郑月娥原定于10月14日发表施政报告，在原定日期的前两天突然宣布押。她当时解释，押后是因为需要争取更多中国中央政府的政策支持，并需前往北京与中央部委商讨协调。

林郑本月初率团前往北京，拜访多个北京部委。政圈预测，这份施政报告可能会有更多惠港政策。

据了解，林郑的北京之行至少在三大政策领域取得进展，包括创科、空权、大湾区融合，其中在大湾区多方面合作计划中，焦点之一的是协助香港年青人北上大湾区就业。

全国政协副主席、前特首梁振英昨天（15日）在社交平台上说，希望从各方面能帮助香港青年到大陆发展，相信年青人失业问题并非单纯与香港经济好坏有关，而是香港行业范围太窄的问题。他举例称，航空工程的专业在香港发挥空间不大，但于大陆却可以有很好发挥空间。

工联会理事长黄国认为，大陆一些技术性职业比较适合香港青少年，除了公务员以外，地铁司机收入不俗，相信多推动交流活动，将能协助港青年熟悉在大陆生活所需。

中华全国青年联合会副主席梁宏正认为，大湾区是香港未来的出路所在，预料大湾区能为香港青年提供多元化的就业机会。他相信，如果大湾区向香港青年提供短期就业机会，这能协助港人取得在大陆的工作经验。