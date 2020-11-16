未受邀加入RCEP 台经济部：影响不大

亚太15个国家昨天（15日）签订区域全面经济伙伴关系协定（Regional Comprehensive Economic Partnership，简称RCEP），形成全球最大的自由贸易区协定。但不在协定中的台湾朝野对此感到担忧，认为未来经济将受严重打击。

台湾经济部今天（16日）在Facebook页面上发表五点分析，强调台湾对RCEP的签订已有准备，并称不会受到太大影响。

台湾经济部称，与现状相比，RCEP自由化的程度“没有增加很多”，指东协（亚细安）与中国大陆、韩国、日本、纽西兰、澳洲，原本就已经有FTA优惠关税，根据已经公布的资料看来，RCEP 进一步开放关税优惠的程度不大，而且降税期程为10至25年之久，对现状的改变仍有限。

此外，台经济部也强调台湾制造在亚细安主要国家的市占率持续成长。十多年来，台湾制造的产品已在RCEP会员国市场上面对关税竞争，产业界跟政府合作，通过升级转型的调整、多元布局避免风险等策略提高竞争力，已经逐步因应调适。台湾产品在主要亚细安国家的进口占有率，事实上是逐步成长。

在机械、塑化、钢铁、纺织类等预计将受到RCEP影响的产业，台湾经济部表示，初步检视RCEP降税清单，所关注受关税影响的机械、塑化、钢铁、纺织类产品，多数产品中国大陆对日、韩依然排除降税，或采10年以上逐步调降方式，短期内影响不大。

台湾经济部也强调，台湾对RCEP的出口额，本就有超过七成是零关税。举例称除了WTO咨询科技协定所包含的电子产品外，也有钢材、部分化学品等非电子产品是自主降税的范围，因此台湾对RCEP国家的出口额超过七成已经是零关税。

为有效降低RCEP的关税冲击，台湾经济部承诺将协助台湾产业升级转型、走向高阶制造，以产业高值化、产品差异化、投资多元化等模式，来降低关税的影响，也将积极寻求加入CPTPP及与台湾主要贸易伙伴洽签经贸及投资协定。至于部份产品将面临关税较高的不利待遇，经济部将进一步分析可能冲击，并与产业面对面交换意见，协助解决关税的不利影响。