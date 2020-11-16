星巴克中国咖啡产业园动工 美500强今年首个投资中国的产业项目

星巴克中国咖啡创新产业园今天（16日）在江苏昆山正式破土动工。开工仪式上，星巴克宣布将继续追加项目总投资近1.56亿美元（2.10亿新元）。今年3月，星巴克咖啡创新产业园项目签约落户昆山开发区，成为美国500强企业今年在中国投资的首个产业项目。

据中新社报道，中国商务部副部长王受文在致辞中说：“在这个新发展阶段，我们相信并希望星巴克公司能顺应新发展理念，在中国市场创造、提供更多更好的产品和服务，在推动构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局过程中，作出自己的努力、获得更大的成功。”

“一直以来，我们对中国市场的强大活力和十足韧性充满信心。”星巴克全球执行副总裁、星巴克中国董事长兼首席执行官王静瑛说：“咖啡创新产业园的动工，将进一步完善星巴克在中国的咖啡产业链布局，推动星巴克全方位、深层次地参与中国政府以创新驱动引领产业转型升级的新发展阶段，并将星巴克中国业务提升到一个崭新的高度。”

昆山经济技术开发区党工委委员、管委会副主任潘建康介绍，星巴克中国咖啡创新产业园项目签约后，昆山市专门成立了重点外资项目工作专班和专项工作小组进行全程对接。项目仅用一天时间就取得了营业执照，从投资签约到破土动工仅相隔8个月，实现了当年签约、当年开工。星巴克中国咖啡创新产业园总占地面积约8万平方米，产业园建成后将成为星巴克全球最绿色环保的咖啡烘焙工厂之一。