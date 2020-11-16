中国5G用户规模破亿 用户规模全球第一

截至今年9月底，中国累计建成5G基站超过69万座，用户规模量超过1.1亿人，用户规模量位居全球第一。

第二届中国互联网资源基础大会11月15日在北京举行。会上公布了中国互联网发展的最新数据。

大会公布的数据显示，中国数字经济规模从“十三五”初的11万亿元（人民币，下同，2.25万亿新元），增长到2019年的35.8万亿元，占GDP比重超过36%，对GDP的贡献率达到67.7%。截至2020年9月底，中国累计建成5G基站超过69万座，用户规模量超过1.1亿人，用户规模量位居全球第一。

互联网方面，“十三五”期间，中国互联网基础资源行业实现了跨越式发展，网民规模从2016年的6.88亿增加至2020年6月底的9.4亿，互联网普及率从50.3%增加至67%，超过了全球平均水平；截至今年10月底，中国境内域名注册数量超过4200万，中文域名数量超过300万，境内IPv4地址数量3.43亿，IPv6地址数量为49507/32个地址段，均位居世界第二位；中国国家顶级域名“．CN”数量超过2300万个，跃居全球第一位。

大会还发布了“国家互联网基础资源大数据（服务）平台二期”，“网域链”——基于区块链的互联网基础资源管理服务平台，“网域”解析系列产品3.0、“网域”监控防护系列产品3.0等前沿技术平台及产品。