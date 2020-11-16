被《人民日报》批评太偶像剧 抗日剧雷霆战将停播下架

有网友发现号称“亮剑3”的抗日剧《雷霆战将》已被视频网站下架，同时湖南卫视22点档被另一部电视剧《最好的时代》替档。

据新浪新闻报道，中国官媒《人民日报》15日发文点名批评了《雷霆战将》，称其让“八路军战士”住豪华别墅，主角几乎清一色都用发胶、发蜡，距离历史真实太遥远，把“偶像剧”套路用在了抗日题材上。

报道称，与过去的抗日神剧相比，《雷霆战将》表面看来并没有手撕鬼子、单手掏心、手榴弹炸飞机等雷人情节。但是这部剧的离奇之处仍然让人咂舌，过于脸谱化的设计，过于浮夸的表演，明显缺乏事实依据的情节设定，让网友们评价为：“这部剧完全没有脱离抗日神剧的套路——只不过披上了一层‘青春热血偶像剧’的外衣。”

《人民日报》批评，从这部电视剧看，用一些“偶像剧”套路，意在吸引年轻人观看，提高收视率。但正因为年轻观众多，更需要尊重事实、尊重历史，否则就容易误导青少年，使他们无法洞悉历史真相，无法真正了解革命先烈的英雄事迹。

影视剧中考虑年轻人的习惯，创新表现方式，并非不可以，但前提是尊重历史，不能剑走偏锋。当年电视剧《亮剑》以新颖的叙事风格和表现手法，赢得亿万观众喜爱，多年来仍热度不减。然而今天这部电视剧，虽用“亮剑3”的名头来宣传，但距离《亮剑》的思想性、艺术性，实在差得太多。精品之所以“精”，就在于其思想精深、艺术精湛、制作精良。《雷霆战将》被质疑，提醒有关从业人员，在创作中必须坚守文艺创作的原则和责任，特别是对革命历史题材，应当对历史充满温情和敬意，而不能是轻佻和儿戏。只有心怀敬畏，尊重历史、尊重观众才能拍出真正接地气的影视作品。