华为出售荣耀：深圳智慧城市集团领衔30余家供应链接盘

深圳市智信新信息技术有限公司日前已与华为投资控股有限公司签署了收购协议，完成对荣耀品牌相关业务资产的全面收购。出售后，华为不再持有新荣耀公司的任何股份。

中国多家企业今天在《深圳特区报》发布的联合声明指出，此次收购既是荣耀相关产业链发起的一场自救和市场化投资，能最大化地保障消费者、渠道、供应商、合作伙伴及员工的利益；更是一次产业互补，全体股东将全力支持新荣耀，让新荣耀在资源、品牌、生产、渠道、服务等方面汲取各方优势，更高效地参与到市场竞争中。

声明还称，所有权的变化不会影响荣耀发展的方向，荣耀高层及团队将保持稳定。投资新荣耀的经销商和代理商也承诺：未来只享有财务上的投资回报，在业务侧将遵循公平交易的市场化原则，与其他经销商、代理商享受同等机会。

华为公司今天（17日）发表声明称，在产业技术要素不可持续获得、消费者业务受到巨大压力的艰难时刻，为让荣耀渠道和供应商能够得以延续，决定整体出售荣耀业务资产，收购方为深圳市智信新信息技术有限公司。对于交割后的荣耀，华为不占有任何股份，也不参与经营管理与决策。

声明指出，共有30余家荣耀代理商、经销商联合发起了本次收购，“这也是荣耀相关产业链发起的一场自救行为”。

知情人士指出，华为被美国持续打压以来，荣耀的供应商、生产工厂、渠道和分销商都面临困难。这种情况下，华为出售荣耀，是在“保护渠道有水流，别干枯了，别害了上下游”。

深圳市智信新信息技术有限公司，由深圳市智慧城市科技发展集团与30余家荣耀代理商、经销商共同投资设立，包括天音通信有限公司、苏宁易购集团股份有限公司、北京松联科技有限公司、深圳市顺电实业有限公司、山东怡华通信科技有限公司、深圳冀顺通投资有限公司、河南象之音健康科技有限公司、福建瑞联优信科技有限公司、内蒙古英孚特通讯技术有限公司、哈尔滨金潭科技发展有限公司等。

自2013年来，荣耀一直以相对独立的运作模式经营，坚持中低端价位，以优质产品收获一大批忠实用户，在年轻群体中收获较高品牌辨识度，与华为品牌形成区隔。