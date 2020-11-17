李显龙总理吁拜登制定框架与中国建立建设性关系

（早报讯）美国总统特朗普四年任期中许多政策的转移改变了区域各国对美国的观感，对中美关系的长远影响也可能无法迅速逆转。李显龙总理指出，即使在拜登主政下，美国也必须从全新起点出发，与中国建立有效的互动机制，以化解分歧并发展共同利益。

李总理近期为彭博创新经济论坛（Bloomberg New Economy Forum）接受彭博社总编辑米思伟（John Micklethwait）的专访，视讯访问星期二（17日）早上播出，美国当选总统拜登将采取怎么样的对外政策，是访谈最大聚焦点。

李总理认为，拜登首要任务是处理国内事务，如必须解决冠病疫情，但他也希望拜登入主白宫后，在处理亚洲事务上，可专注于制定一个有利的框架，与中国建立具建设性的关系。

他说：“这意味着中美两国还是维持互相竞争的关系，两国仍会面对必须处理的问题，但至少双方不会发生冲突，而是尽力发展共同利益并缩小分歧。两个全球最强大的国家将能够在这个框架下处理贸易、安全、气候变化、核不扩散与朝鲜问题等。”

美国总统大选尘埃落定，民主党的拜登当选，亚洲各国正密切关注下来美国的动向。李总理形容特朗普执政的四年是一段纷乱复杂的时期，本区域如何看待美国，以及美国在本区域的自我定位都已明确转移，美国缩窄了对国际事务的关注，“美国利益优先”的论调也产生长期效应，即使它下来要重新调整对亚洲政策，要做到具有说服力也需要时间。

李总理认为，华盛顿已普遍把中国视为战略威胁，不论特朗普或拜登主政，政府都难以忽视这点，而特朗普政府一些人员所主张的对华政策当初便是刻意为中美长期关系定调，以确保局势无法轻易被新任政府扭转。

他指出，以贸易为例，一旦一方开始实施惩罚性关税，就难以轻易撤销；在科技竞争方面，若开始将彼此视为竞争者、战略威胁，甚至是宿敌，也会有长期后果。

不过，李总理同时指出，拜登与中国国家主席习近平曾在互访过程中展开深入交流。他认为拜登非常了解习近平，而两国高层的往来，以及他们如何看待彼此的意向，将在促进中美关系方面，变得重要。

李总理指出，像美国前总统克林顿在竞选总统期间曾扬言，不管是巴格达或北京，他都不纵容任何独裁者，当选后却还是与中国有生意往来。“有很多政治领袖会在竞选时发表激烈的言论，但一旦执政，他们就必须面对现实，做出适度调整。”

此外，拜登曾阐述，他在当选后，外交政策的优先事项是要与世界各地的民主国家组建国际联盟，共同应对中国挑战。针对米思伟询问我国如何看待这样一个联盟，李总理指出，为实现合作共赢而结盟固然是好事，亚洲国家也希望与美国合作，但“没有多少国家愿意加入一个会排除其他国家的联盟，尤其是一个没有中国的联盟”。

他说：“如果是冷战式的联盟，各国不打算这么做。”

李总理指出，希望拜登当选能为美国开创新方向，但特朗普所代表的那股势力并未完全消失于美国政治，这将是拜登必须面对与解决的问题。

“希望过去累积的怨恨与恶意都能逐渐消除，2024年下一届美国大选前，也希望看到红蓝党派支持者之间的关系能有所修复。”

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