王岐山：中国将坚定不移全面扩大开放

中国国家副主席王岐山昨天强调，中国将直面变局，坚定不移全面扩大开放，让中国市场成为世界的市场、共享的市场、大家的市场。

根据新华社报道，王岐山在2020年创新经济论坛上通过视频发表主旨演讲时表示，去年以来，国际形势更加错综复杂。越是在困难时期，越是要同舟共济。国际社会要用实际行动展示维护共同利益、追求共同目标的决心。

王岐山说，中国将直面变局，贯彻新发展理念，更加注重通过内需导向、质量优先、创新驱动、协调发展、自力更生、稳中求进的方式实现新的历史跨越。中国将坚定不移全面扩大开放，让中国市场成为世界的市场、共享的市场、大家的市场。中国正以实际行动扩大进口，减少投资限制，建设更加法治化、国际化、便利化的营商环境，打造对外开放新高地，推进共建“一带一路”，深化多双边和区域经济合作，推动经济全球化向更加开放、包容、普惠、平衡和共赢的方向发展。

王岐山强调，世界经济分工协作的逻辑并未改变，经济全球化的趋势并未改变。灾难和困难不应是世界分化撕裂的边界线，而应是携手合作的出发点。世界各国要行动起来，共建同舟共济的疫情防控合作机制，秉持科学精神和生命至上理念，坚决遏制疫情蔓延态势；共建协同共进的创新合作网络，减少创新要素流动障碍，推动成果共享；共建普惠共赢的开放型世界经济，使发展成果更好地惠及不同国家、不同阶层、不同人群；共建理性包容的社会氛围，在了解中加深理解，在合作中积累信任，在互鉴中共同进步。

