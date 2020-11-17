台外交部：目前未安排蔡英文与拜登通话

台湾外交部次长曾厚仁昨天受立委质询时表示，目前没有安排台湾总统蔡英文与美国候任总统拜登通话，至于台湾与拜登关系是否比与特朗普关系会倒退，曾厚仁回应说，不能做这个结论。

根据联合新闻网报道，国民党立委李德维昨天质询问，是否安排拜登与蔡英文总统通话？台湾外交部次长曾厚仁表示，目前没有安排。而外界关心美猪牛政策是否有变化，曾厚仁则说，已经宣布的政策，不会因为美国行政部门轮替有所改变。

李德维说，四年前可以安排蔡英文和特朗普通话，现在不做安排的原因是什么？曾厚仁说，四年前的安排方式不方便说明。

驻美代表萧美琴日前致电拜登的外交政策顾问、前副国务卿布林肯（Antony Blinken），代表台湾政府祝贺拜登及贺锦丽胜选。李德维询问，萧美琴致电布林肯的谈话内容以及布林肯是否有善意回应。曾厚仁说，萧美琴对拜登团队当选祝贺，并表示，萧美琴与美国很多政界的人有认识及私交，萧与布林肯很熟，谈话范围很广。

另外，台湾总统府发言人张惇涵昨天表示，蔡英文于昨天上午在总统府内与美国联邦众议院外交委员会主席、民主党籍众议员恩格尔（Eliot Engel）越洋通话，诚挚感谢安格尔长年推动多项友台法案及多次为台湾仗义执言，对于民主台湾表达的坚定支持，虽然安格尔未在党内初选中胜出，任期即将届满，但是蔡英文相信，诚如安格尔过去所说，台湾与美国共享珍贵的民主、人权、自由，台美双方的深厚友谊一定会坚定不移。双方通话时间约十分钟，台湾国安会秘书长顾立雄及外交部长吴钊燮也参与这项对话。