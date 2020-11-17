【视频】61岁英外交官重庆救落水女子 在网络爆红

61岁的英国驻重庆总领事史云森（Stephen Ellison）周六（11月14日）在重庆中山古镇河边散步时，发现一名24岁的年轻女子落入水中。

综合红星新闻、英国广播公司（BBC）报道，目击者拍摄的视频显示，女子先在湍急的水流中挣扎，随后消失在行人桥下。不久后，她脸朝下浮在水中，显然已失去知觉。

史云森脱下鞋子，跳入水中营救。他将那名女生翻过身，将她的头托出水面，向后游向陡峭的河岸。

史云森说：“当时岸上有人往水里下救生圈，我们配合合力把女孩拖拽到岸上。女孩很快就恢复了呼吸和意识。她当时失去了知觉，没有呼吸，有好一会儿，我们都担心发生了最坏的情况。但当我们回到岸边时，她又开始呼吸了。”

在史云森施救的同时，岸边群众向其抛下一个带有绳索的救生圈。他将女生送到安全地带，随后游到浅石滩上爬上岸。

史云森表示，这名来自武汉、现就读于重庆大学的学生对这次落水经历感到惊吓，目前在康复中。

这名女学生非常感谢他，并邀请他下周末与其家人共进晚餐。

在史云森（中）施救的同时，岸边群众向其抛下一个带有绳索的救生圈。（视频截图）

16日，英国驻华使馆推特发帖说，所有人都为重庆领事史云森的举动感到“无比骄傲”。

英国驻重庆总领事馆同天也发布公告称，史云森对村民向他提供的照顾表示感谢。

来自纽卡斯尔的史云森目前是英国驻重庆领事馆的候任总领事，他在重庆的主要职责是向中英双边贸易合作提供支持。

史云森（左一）2019年在北京国际铁人三项赛中获得年龄组冠军。（互联网）

史云森已在中国生活和工作了九年。2014年加入英国驻华大使馆之前，他曾在企业担任工程师，并在去年的北京国际铁人三项赛中获得年龄组冠军，酷爱滑雪、单车等体育运动。

英国媒体BBC评价，过去一年，由于在香港、华为和冠病疫情等问题上的争端，中英两国关系迅速恶化。

不过，史云森这次救人，在中国社交媒体上收获了很高的评价，并被《人民日报》《环球时报》等官媒转发。

史云森救人的视频得到包括《人民日报》在内等官媒的转发，大陆网民也纷纷留言感谢。（微博截图）

网民称赞史云森是一个“英雄”、“榜样”和“值得钦佩”的人。他还被称为“大叔”，这个词几乎很少用来形容外国人。