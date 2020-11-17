李总理：香港回不到原来但可建设可持续发展的未来

（早报讯）李显龙总理为彭博创新经济论坛（Bloomberg New Economy Forum）接受彭博社总编辑米思伟（John Micklethwait）的专访，谈及他对香港民主派议员集体辞职的看法，表示希望事件不会影响国际社会对香港的信心。

以下是专访部分摘录：

米思伟：日前，香港民主派议员集体辞职。大多数人会把它解读为对香港自由的打压。新加坡作为民主国家，你又如何看待香港目前的情况呢？

总理：我们密切关注香港发生的事情及其作出的反应。我认为有些事情很可能将发生，这是无法避免的，因为示威和抗议行为不可能无限期地持续下去，当然也不可能延续到2047年一国两制结束。

问题是该如何解决这件事。中国政府已明确表态，在人民代表大会上立法，而香港政府也已贯彻执行这些新条例。

我们希望这个事件得以圆满解决，而不影响国际社会对香港的信心，以及维持香港制度的完好，使它保持对中国的价值，与本区域共荣。很多人都很关注香港，你可以看到大家对香港作出的反应和进一步引发的焦虑。我希望香港可以适应新局势。它不会回到原来的状态，但它可以建设一个可持续发展的未来，让香港人安居乐业，经济重回正轨，以及比一国两制的另一边享有更大的获取信息和言论的自由。

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