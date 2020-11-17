环时点名苏贞昌：“台独”顽固分子清单是打击分裂势力重要举措

中国大陆官媒《环球时报》今天发布社评文章，点名台湾行政院长苏贞昌，批评其“台独”表现世人皆知，称大陆近期郑研究制定的“台独”顽固分子清单，是打击、遏制这些“台独”分裂势力的重要举措。

文章指出，大陆有关方面正在研究制定“台独”顽固分子清单，对那些有涉“独”谋“独”恶劣言行的顽固分子及其金主等主要支持者采取严厉措施，包括依据《反分裂国家法》及《刑法》、《国家安全法》有关“分裂国家罪”等条款绳之以法，终身追责。

文章说，过去几年，岛内的“台独”势力日趋猖獗，他们不断煽动民粹情绪，勾连外部势力，加紧推动“台独”分裂。一些势力还企图操弄“修宪”“制宪”“公投”，尝试推动“法理台独”。这一切对大陆维护国家主权和领土完整这一底线形成了公然挑战。

文章特别点名道，岛内苏贞昌之流的恶劣“台独”表现早已世人皆知，他们近期“修宪谋独”的策略在岛内外被广泛识破。制定清单，就是对这些“台独”顽固分子及其金主等主要支持者的严正警告，是打击、遏制“台独”分裂势力的重要举措，是大陆决不容忍分裂国家行径的明确意志宣示。

文章还说，不仅《反分裂国家法》，《刑法》、《国家安全法》都设有“分裂国家罪”，“台独”顽固分子是当前犯下这一罪行的首恶群体。国家制定“台独”顽固分子清单将对这个首恶群体形成巨大震慑，这个清单不是空洞威胁，尤其是它将终身追责，“台独”顽固分子躲得过初一躲不过十五，将遭到惩罚的噩梦势必追随他们一生。

入清单者将被依法制裁，还可能被追究刑事责任，意味着他们将再也不能踏上港澳和大陆的土地，窜访其他国家也将变成危险之旅。文章形容该清单将成为长期悬在他们头上的达摩克利斯剑，说不定什么时候就会落下来。

文章还警告“台独”分子及其金主等主要支持者休要存侥幸心理，以为隔着海峡、又有个别国家的保护，他们就可以为所欲为了。往前看，这一湾海峡很浅，根本挡不住来自大陆的正义惩罚，他们的命运充满变数。正所谓“别看今日闹得欢，小心日后拉清单”。

文章还指出，“台独”分子都需悬崖勒马，避免进入“台独”顽固分子的清单。已被列入清单的更需弃暗投明，争取戴罪立功，掌握个人命运的主动。叛国者没有几个有好下场。今天的中国大陆已经有充分能力伸张历史的正义，让天网恢恢疏而不漏不仅是宣言，而且成为叛国者们的现实命运终点。

文章最后补充说，“台独”顽固分子清单只针对极少数罪大恶极者和他们的金主等主要支持者，不会针对受他们蛊惑的那些普通岛内民众。广大台湾同胞的合法权益必将得到充分保障，这是大陆以任何方式解决台湾问题始终不会忽视的宗旨之一。对此，台陆委会的回应完全是用“台独”意识绑架台湾人民，妄图将台湾人民推到前台，为“台独”分子的恶劣行径买单、当挡箭牌，用心何其歹毒。在此我们也诚恳希望岛内的广大同胞们与顽固“台独”势力划清界限，不要错上他们的谋“独”战车。

历史将看到，会有一批“台独”顽固分子遭到严厉制裁，还有一批他们当中的人最终被押上审判台，或许还有其中一些人被消灭。中国决不会允许自己的台湾分裂出去，这决定了“台独”顽固分子各自遭到判决的性质。那些极端分子对国家和人民犯下的罪行是他们迟早要还的一笔账。

