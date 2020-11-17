中国国防部长魏凤和将领衔协调全国征兵工作

中国国务院方面昨天发函明确将建立“全国征兵工作部际联席会议制度”，以进一步加强对征兵工作的领导以及强化统筹协调，中央军委委员、国务委员兼国防部部长魏凤和将是该联席会议的召集人。

根据《北京青年报》旗下公众号“政知见”报道，据中国国务院方面披露，“全国征兵工作部际联席会议”的主要职责包括：贯彻落实党中央、国务院、中央军委关于兵役征集工作的重大决策部署；统筹协调全国征兵工作，研究协调解决重大问题，协调办理涉及多个部门职责的重要事项；研究提出征兵改革创新政策建议，督导检查征兵工作有关政策措施落实情况，总结推广征兵工作先进经验和做法等。

官方披露，联席会议共14个部门组成，中央军委国防动员部为牵头单位。其中，联席会议的召集人是中央军委委员、国务委员兼国防部部长魏凤和，副召集人是中央军委国防动员部部长盛斌、国务院副秘书长丁向阳。

联席会议的成员共14人，包括中宣部副部长徐麟、国家发展改革委副主任丛亮、教育部副部长翁铁慧、公安部副部长林锐、财政部副部长余蔚平、人力资源社会保障部副部长汤涛等。

需要说明的是，“部际联席会议”不是个新词。新中国成立以来，特别是改革开放以来，中央政府经过行政体制改革，形成了形式多样的部际协调机制。除了部际联席会议外，政府部门之间的协调机制，还有部门协议、议事协调机构等。每一个部际联席会议背后，都有一项重要任务。

