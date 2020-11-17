巨型关公雕像再被央视点名：历史名人雕像若建造不科学会适得其反

前不久被中国住房和城乡建设部通报的湖北荆州巨型关公雕像项目日前再度被央视点名，称其借用历史名人的雕像如果建得不够科学，会影响与周边环境的良好关系，适得其反。同时还指出，该雕像除了过大外，在审批程序也存在问题。

根据“央视焦点访谈”微信公号报道，这个高达57.3米的关公雕像不仅违反了经批准的《荆州历史文化名城保护规划》有关规定，还破坏了古城风貌和历史文脉。目前关公雕像所在的关公义园景区正常对游客开放，但和雕像一体的关公文化展示中心已经暂停营业。

据报道，这个巨大的雕像一眼望去格外显眼，远远高于10.2米的古城墙。它建在荆州古城外318米的地方，属于古城历史城区的开放空间。

据规划局介绍，雕像所处的区位建筑物最高限高24米，可算上基座，雕像总高已经达到了57.3米。为何荆州市要建这样一个偏大偏高的巨型雕像呢？据了解，近年来荆州市政府想借助旅游业推动当地经济发展，经考察，他们发现有华人的地方就有关公热，而关公又与荆州有着很深的渊源，因此，当地决定在发展旅游的时候大打关公牌。

荆州旅游投资开发集团有限公司党委书记、董事长邓勇说：“鄂旅投在荆州投资之前，荆州就有建设关公义园、关公文化园的设想，要建一个大型的关公雕像来纪念关公。”

靠旅游拉动经济是好事，但从这位企业负责人的说法中不难看出，当时传承关公文化的首要想法就是把雕像做大，那么到底多大才算大呢？

湖北荆州市文化和旅游局副局长张弘说：“可能那个时候也有一种上吉尼斯记录等等这样一些冲动和倾向，在这样一种情况下，从策划设计越做越大了。”

这位企业负责人还承认最初雕像设计高度曾高达88米，后因离古城太近，在论证城墙和关公像的空间关系后，才最终确定了目前的高度。

雕像建成后，关公雕像的大体量，一直是当地吸引游客的宣传点。不管是在网络上还是在关公义园景区的指示牌上，对关公雕像的介绍语都写着：全球体量最大青铜雕像。为了搞噱头，吸引游客，景区选择了夸大宣传。这个关公像，从设计之初就奔着“大”去，建成后又想靠“大”来吸引人。但这个关公像还不仅仅有追求“大”的问题。

2014年，荆州旅游投资开发集团有限公司作为关公义园项目承建方准备开工建设。项目建设前，建设单位向荆州市住建部门和规划部门提交了施工许可和规划许可的申请，当时申请的内容是圣像基座建设，申请很快得到审批，建设方开始施工。只是在施工过程中，建设方在基座上加建了巨型关公雕像，而这个雕像没有报批任何的许可手续。既然审批的项目叫圣像基座，上面会有雕像建设并不奇怪，规划部门也一定知晓。可奇怪的是，在没有获得审批的情况下，相关部门在雕像长达两年的建设期中，始终不闻不问。

湖北荆州市自然资源和规划局副局长秦军说：“我们当初的认识和理解有偏差，对大型雕塑相关的报批程序认识不足。”

大型雕塑属于构筑物，按照《中华人民共和国城乡规划法》第四十条的规定，建设前需取得规划审批。

秦军说：“后来查阅城乡规划法，确实大型构筑物也需要报批，之前认识不清。”

《中华人民共和国城乡规划法》第四十条，曾作为圣像基座审批的依据出现在规划许可证上，可规划部门的人却说对法条的内容不了解，这样的解释难以让人信服。让人更奇怪的是，雕像建设期间无人过问，却在建成三年后的2019年6月，建设方突然接到了关公雕像是违法建设的通知。

经调查发现，建设单位去年4月向荆州市城乡规划局荆州分局提交了建设工程竣工规划条件核实申请书，申请书中写到：关公圣像基座工程全部竣工，申请工程竣工规划条件核实。

湖北荆州市自然资源和规划局详细规划与城市设计科科长周小兵说：“按照建设工程规划许可证的许可证正本和详细附图的建设内容，凡是不符的都叫做违法建设。我们在核实中严格按照许可证核实，发现主要按照函的内容多了雕像的内容。”

根据这样的核实要求，规划部门才认定雕像是违建。按照程序，荆州市自然资源和规划局向荆州市城管委发函，由荆州市城管委督促企业整改。2019年8月12日，荆州市城管委向项目建设方荆州旅游投资开发集团有限公司下发了函，函中指出，关公圣像基座上的雕像未经规划许可，并责令建设方在2019年9月30日之前予以整改。可是，三天后，建设方就给荆州市城管委回了函。

建设方自称，他们把雕像当成了艺术品，认为不需要审批，但从当时回复的函件中看，建设方明确了关公像是构筑物，按照规定构筑物建设就要经过规划审批，可矛盾的是，函中紧接着又强调雕像不在规划许可审批范围内。这种自相矛盾的说法，本来不难被发现，可奇怪的是，荆州市城管委却根据这份有问题的复函认定此事不构成行政处罚立案条件，也没再对雕像建设方进行任何追究。

雕像违法建设问题显而易见，但相关职能部门却没有履职尽责，追究企业责任，导致雕像的违建问题至今无人提及。而在关公雕像、基座建设和处理的整个过程中，《中华人民共和国城乡规划法》第四十条作为审批或者处理的依据频频出现，但从处理缘由和结果看，相关部门的工作人员似乎一直在忽略此条法规的真正内容，始终没有针对建设方在雕像未批先建的问题上提出整改要求。为什么会这样呢？职能部门没有做出回答，但记者查询荆州市政府网站发现，关公义园项目曾在2014年入选国家优选旅游项目，2015年被评为湖北省第五批文化产业基地并纳入中国文化产业重点项目库。

张弘说：“说老实话，那个时候大家对规章、对纪律约束也是逐步认识的过程，再加上发展心切，所以导致存在这样一些教训。”

如今，关公义园已经开门营业四年，关公像作为景区核心景观吸引游客，但经营状况并不十分理想，总收入不到1300万元（人民币，266万新元）。而在建设中，仅关公雕像就花费了1.729亿，这与当地政府最初的期望值有一定的差距。

贪大求大只是一方面，建成后，在文化展示中心里，关公形象的发财树插在聚宝盆里，还有财神大道，这些被放在最中心的位置，把关羽这样著名的历史人物作为求财发财的噱头吸引游客，这样的发展初衷在经营上遇冷是必然结果，而文旅单位作为管理部门，也并没有起到应有的监督和引导作用。该项目被通报后，当地才进行了整改。

在接到住建部的通报后，这座花费巨资建设的巨型雕像如今正面临整改。如何协调好保护与开发、传承与创新，又在考验着地方的管理智慧。建设方荆州旅游投资开发集团有限公司是一家国有企业，雕像无论拆除、迁移还是其它处理办法，在建设和整改中浪费掉的国有资产谁来买单，也是当地政府事前监管缺失、事后再处理所要面临的巨大难题。

报道称，中国各地近些年建设巨型雕像的情况时有发生，而这些巨型雕像的建设，不断引起人们热议。大型城市雕塑的建设关系到城市的形象，建在什么地方，建成什么样，都既要合法合规，也要有助于历史文化的弘扬，还要符合审美。雕塑建得大和小，跟文化产业是否能做得大也没有必然关系。近期，住房和城乡建设部发布了《关于加强大型城市雕塑建设管理的通知》，就是为大型城市雕塑的盲目跟风建设踩刹车。

根据湖北荆州市政府新闻办公室最新消息，当地政府就关公雕像召开会议，专题研究整改工作，并成立领导小组和工作专班，推进项目整改。目前已组织邀请规划、建筑、雕塑、文保等方面权威专家，对关公雕像搬移选址方案进行咨询论证，结合国土空间规划、城市历史文脉、自然环境、旅游发展规划等，依法依规、科学制定搬移方案。

当地政府同时表示，将贯彻落实住建部有关通知，举一反三，汲取教训，认真摸排整改类似问题，加强监管，完善制度，保护好历史文化遗存和景观风貌。