台湾推出纾困计划4.0 估可协助万家受影响企业

为协助面对经营困难的台湾企业度过难关，台湾经济部昨天（16日）宣布，今年最后一个季度（10月至12月）期间，如果营业额

为协助艰困台湾企业度过难关，台湾经济部工业局昨天（16日）指出，今年10月至12月期间营业额衰退50%以上“艰困企业”，将获得政府补贴正职员工三个月薪资费用的四成，每月上限2万元（新台币，下同，约943新元），还有以正职员工数乘以1万元的一次性营运资金补贴，但已获四至六月或七至九月营运资金补贴者不再补贴。

据联合新闻网报道，台湾经济部工业局公告第四季“经济部办理制造业及其技术服务业受严重特殊传染性肺炎影响之艰困事业薪资及营运资金补贴申请须知”，对象是税籍登记的制造业者及提供制造业技术服务的业者。

经济部指出，全球疫情严峻，台湾主要出口国家边境管制措施未解封，市场需求疲弱，导致内部与外销相关制造业及其技术服务业受冲击。第四季薪资及营运资金补贴申请须知大致延续第三季补贴规定。

经济部表示，立法院通过“中央政府严重特殊传染性肺炎防治及纾困振兴特别预算第二次追加预算案”，其中补贴措施第四季经费编列156.2亿元，估可协助1万家受影响企业，稳定30万人以上的员工就业。

经济部指出，此次薪资及营运资金补贴措施申请期间从昨天起至经费用罄止，或最迟至明年2月1日止，一律采线上申请。详情可至专属网站或经济部产业竞争力发展中心网站查询。