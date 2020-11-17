张晓明：香港社会崇尚民主自由核心价值前要加上爱国

中国国务院港澳办常务副主任张晓明表示，全面准确贯彻一国两制方针是关键，是令一国两制行稳致远的不二法门，并强调爱港也要爱国，在香港社会崇尚的民主自由核心价值前，要加上爱国一词，要讲求同存异也要讲守住底线。

根据香港电台报道，张晓明在香港律政司举办《基本法》颁布30周年法律高峰论坛上指出，特区回归以来出现的很多问题，是与对一国两制方针理解和贯彻不全面不准确有关，尤其是逼迫人大常委会收回831决定的非法占中、修例风波，都是以无底线的行为方式搞对抗，最终演变成社会动乱，对一国两制造成严重伤害，危害国家安全，令香港社会负上沉重代价。

张晓明说，中央、特区政府和各界都要总结教训，加强对一国两制方针的全面总结宣介，共同守护好一国两制。

张晓明提到，全面准确贯彻一国两制，就要看到一国是实行两制的前提和基础，要看到中共领导下社会主义特色制度是香港资本主义制度长期不变的依托和保障，维护国家主权安全发展利益是一国两制的首要宗旨，中央的全面管治权是特区高度自治权的本源。

他强调，祖国大陆对香港长期繁荣稳定发挥坚强后盾作用，说爱港也要讲爱国，在香港社会崇尚的民主自由核心价值前，要加上爱国一词，要讲求同存异也要讲守住底线，底线守得越牢，政治包容空间就越大。

谈及日前全国人大DQ香港四名立法会议员，张晓明说，香港国安法生效后，香港是“由乱而治的新局面”，人大常委会这一决定是重要举措。他说，香港政府、传媒、社会各界对于重要问题的研究、理论产出都需要拨乱反正。他提到，《基本法》是一条“活的法律”，实践过程中会不断遇到新的情况，通过解释《基本法》可放大法律的适应性，这与完善《基本法》息息相关。

张晓明表示，很高兴看到港府正致力完善公务员宣誓制度、国民教育制度、立法会议员资格审查制度等工作，未来司法也要迎来一场改革。

他还点名称赞香港终审法院前常任法官烈显伦较早前呼吁香港司法“是时候紧急改革了”，认为社会应有更多这类“理性声音”，值得全社会特别是司法法律界重视，并强调这不影响司法独立。