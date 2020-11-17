林郑引邓小平讲话：任意批评人大常委会决定会不攻自破

香港行政长官林郑月娥指出，过去数个月香港出现两个不能自行解决的宪制性问题，她引用中国已故领导人邓小平的两段讲话，表示只要认真学习这两段话，任意批评人大常委会决定的理据，都会不攻自破。

根据香港电台报道，林郑月娥在《基本法》颁布三十周年法律高峰论坛上致辞时说，这两个宪制性问题，包括特区政府因疫情关系将立法会换届选举押后一年，以至出现立法会真空期的问题；另一个是经全国人大常委会决定继续履行职责的第六届立法会、四位早前被选举主任裁定不拥护《基本法》，不效忠中华人民共和国香港特别行政区议员延任资格的问题。

林郑称自己先后两次请求中央政府，提请全国人大常委会，从宪制层面解决上述两个问题。她强调，有关做法符合宪法及《基本法》的规定，有理有据，不容外国政府或政治组织抹黑诋毁。

林郑引述邓小平的两段讲话，第一段是邓小平于1987年曾说“切不要以为香港事情全由香港人来管，中央一点都不管就万事大吉，这种想法不实际。”“如果中央把什么权力都放弃，就可能出现一些混乱，损害香港的利益，所以保持中央的某些权力，对香港有利无害。”

另一段是邓小平有关爱国者定义的讲话，林郑月娥引述邓小平于1984年曾指出“港人治港有界线和标准，就是必须以爱国者为主体的港人来治理香港，爱国者的标准是尊重自己的民族，诚心诚意拥护祖国，不损害香港的繁荣和稳定。”

林郑说，全国人大常委会在本月11日决定，就是要为立法会议员资格和违反誓言后承担的法律责任，定下明确规定，她认为，只要认真学习以上两段说话，近日任意批评人大常委会决定的理据，都会不攻自破。