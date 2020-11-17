安徽女护士在副院长家楼顶死亡 涉事院长已被免职调查

安徽省宣城市郎溪县人民医院一名护士上月14日在其任职医院副院长家楼顶死亡。家属控诉称，女儿曾被该已婚副院长多次强暴并曾为他堕胎。郎溪县卫健委发布日前通报称，涉事副院长已被免去党政职务，其涉嫌违纪问题县纪委监委已立案调查。

根据《楚天都市报》报道，受害者家属在以 “郎溪受害者父亲邓福兵”为名发布的微博中介绍说，该护士家住郎溪农村，在郎溪县人民医院当护士工作稳定，但今年10月14日晚8时左右，家人收到了其身亡的噩耗。

该微博说，护士死亡的地点是在郎溪县人民医院陈副院长居住小区11楼楼顶，被发现时身高超过1米6的护士上吊于楼顶的空调外机架上，而空调外机架子离地仅有一米多高。

受害者家长称：“我相信我女儿的死因和她医院42岁的副院长陈某有着千丝万缕的联系。我女儿生前曾多次遭到陈某的强暴 ……”。家长还说：“我的女儿出身农民家庭，性格方面也有点胆小，其次也是惧怕于副院长陈某的势力，才没敢把此事公之于众。但是就因为我女儿的畏惧，也使得陈某今年对我女儿进行诱骗和恐吓，进行再次施暴。去年年底导致我女儿怀孕，陈某将我女儿带到芜湖医院做了流产。”

受害者表弟透露，1994年出生的表姐大学毕业后先后在郎溪县人民医院五官科、血液科做护士，那些微博内容是他们家属所发。

该受害护士事发前还给父母留下“遗言”说：“妈妈爸爸对不起，我已经很努力了，发病了我真的控制不住自己，我不想给你们添麻烦 …… 我每晚哭得撕心裂肺。你们对我的恩，女儿无以为报，女儿不孝 ……”

家属发的微博中，有一张是该护士今年9月29日独自去医院看抑郁症的医疗报告。里面关于她的主诉病情为情绪低落近10月，现病史为去年流产等。

郎溪县公安局负责宣传的工作人员昨天回应记者质询时说，根据调查，该护士的死亡属于自缢身亡，不属于案件。至于其身前是否受到过该医院副院长的强暴，他不清楚。

不过，根据郎溪县人民医院官方网站昨天的查询信息，医院领导介绍栏里已经找不到该医院副院长陈某的名字。

郎溪县人民医院院工作人员称，自事件发生以后，该院副院长陈某就在配合有关部门的调查，没有在医院出现。

郎溪县卫健委昨天下午发布的通报称，郎溪县公安局今年10月14日接报警，建平镇某小区顶楼一女子上吊死亡。经县公安机关连夜开展现场勘察、调查走访，排除刑事案件。

通报称，事件发生后，相关部门已介入调查，该医院涉事副院长陈某已被免去党政职务，其涉嫌违纪问题县纪委监委已立案调查。目前，县卫健委正协同相关部门处理善后事宜。