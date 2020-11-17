美国商会担心RCEP使美国被抛在后头

美国商会担心，在15个亚太经济体签订《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP），巩固了中国在区域贸易中的主导地位，美国将被抛在后头。

据路透社报道，商会昨天（16日）表示，欢迎协定所带来的贸易自由化好处，并说美国出口商、工人和农民需要更多进入亚洲市场的机会，但华盛顿不应该加入这项协定。

布里恩特称，鉴于RCEP存在缺点，商会不建议美国加入，但未进一步说明，并说：“美国应采取更具前瞻性和战略意义的行动，以维持美国在该地区的稳固经济地位。”

RCEP促成了全球最大的自由贸易区，覆盖三成的全球经济和三成的全球人口，参与的国家包括中、日、韩三国。

商会执行副主席布里恩特（Myron Brilliant）认为，特朗普政府已采取行动，应对中国的“不公平”贸易做法，但在亚洲其他地区为美国出口商只提供有限新机会。

特朗普2017年初退出了跨太平洋伙伴关系协定（TPP）。布里恩特说，特朗普自此以后便没有在亚洲达成任何新的全面性贸易协议。

布里恩特指出，最近几十年来，美国对亚太市场的出口稳步增长，但美国公司的市场份额却下降。他也强调了亚太市场的重要性，并说这个市场在明年的增长预测平均值将超过5％，中产阶级也将迅速扩大。