RCEP排除台湾 江启臣批蔡英文2016年承诺跳票

随着RCEP上周日（15日）正式签订，被排除在外的台湾担忧未来经济将受到影响。在野的国民党主席江启臣今天（17日）在脸书上引用2016年蔡英文就职时“带领台湾加入RCEP”的承诺，认为政府在试图甩锅给国民党，痛批蔡英文和民进党“不想负责就不要执政”。

据《自由时报》报道，江启臣今在脸书上发文表示，2016年蔡英文总统就职时承诺“带领台湾加入RCEP”，现在RCEP却不包括台湾，政府则告诉全民RCEP对经济影响不大，甚至是甩锅给国民党，要国民党为民进党的政策跳票负责。

江启臣说，RCEP涵盖的自贸区横跨15个国家逾20亿人口，占全球GDP约30%，以GDP而言，将是全球最大的贸易协定。台湾作为开放经济体，RCEP中扮演关键地位的中国大陆与亚细安，又分别是台湾前两大主要出口国家或地区，台湾被排除在RCEP之外，可以预见经济必然遭受冲击。

江启臣表示，加入RCEP过去一直是蔡政府的执政目标，蔡政府现在改口说RCEP不重要。他进而批评民进党执政已经五年，蔡英文已经是第二任期，现在的表态却在告诉民众，过去五年蔡政府花的人力、物力与政府预算，是在带领台湾加入一个不重要的经济协定吗？

江启臣批评，总统失信于民就是事实，民进党要执政就是要为政见跳票付出代价，就是要为政见跳票负起责任。