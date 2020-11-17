中证监副主席：蚂蚁上市进度取决于政府如何重组监管框架

中国证监会副主席方星海今天表示，中国改革的步伐有一些缓慢但非常稳健，美国需要多一点耐心。方星海同时还透露，蚂蚁集团上市进度取决于政府如何重组监管框架，特别是对于科技概念股，而且也特别关注公司如何应对监管环境。

综合彭博社和路透社报道，方星海在彭博创新经济论坛上指出，美国要求中国改变的速度太快了，应该采取更耐心的态度。他说，希望在拜登当选四年之后，中美关系能够更好，我们对此非常乐观。

方星海称，大量中国公司可以帮助美国，在美国实现更多的制造业就业；而且在基础设施领域，美国需要更多基础设施，而中国可以在这一领域提供帮助。但当前，比较令人担忧的是，（美国）现政府部门急于迅速实现目标，这可能会造成一些麻烦。

方星海否认中国在技术上追求自力更生的战略，称中国是在为保护自己免受获取核心技术的限制而作出努力。他说:“我不认为中国正在推动一些技术以自给自足，但中国肯定不希望在经济上被另一个国家敲诈。”

谈及蚂蚁集团上市进度时，方星海说，蚂蚁集团上市是不是有时间表，取决于政府如何重组监管框架，特别是对于科技概念股，而且也特别关注公司如何应对监管环境。他还提到，中国海外上市公司的会计制度问题并不是一个无法解决的问题，需要双方有良好的意愿。

美国财长努钦此前曾表示，到2021年底，不遵守会计标准的中国或其他国家的企业，将会被美国证券交易所摘牌。努钦等官员建议美国证券交易委员会(SEC)采取这项行动，以确保中资企业受到与美国企业相同的标准约束。