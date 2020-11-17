港支联会投得维园摊位未能签约 质疑政治针对

2021年的香港维园年宵市场今天（17日）首日竞投，香港支联会秘书长蔡耀昌投得三个摊位，但他称食环署表示要重新考虑竞投结果，未能如常办理签约手续，他认为这是有政治意图的针对。

据香港明报网报道，蔡耀昌今天成功投得三个摊位，他引述食物环境卫生署一名卫生总督察表示，要重新考虑其竞投结果，相约其明日到食环署办事处会面商讨并交代最终结果。

报道称，若此次被取消摊位，将会是支联会30年来首度未能在维园摆档。

蔡耀昌批食环署此举有强烈政治意味。他说，留意到近年年宵竞投多了不少规矩，今年也有涉及《香港国安法》的条款。

他表示，今年食环署根本不知道他们准备售卖什么，有理由相信食环署此次对其本人及支联会有明显针对性，质疑食环署是否仍依法办事，对此表示强烈不满。

蔡耀昌说，若最终明天会面后仍不获批，暂时没有后续行动想法，但或“挑战”结果。

食环署高级总监凌美宝则表示，盼就事件“了解详情再作决定”，并称想向蔡耀昌索取更多资料，但未回答需什么资料，仅说明日会面后“会再请示上级”作决定。

另据星岛日报网报道，2021年宵市场将于明年2月6日至12日举行，因香港疫情未止，今年的年宵市场竞投不如以往踊跃，上午竞价气氛较冷淡。

食环署高级总监凌美宝说，竞投冷淡反映竞投者对未来市况的评估，如疫情急速恶化，在极端情况下不排除调整年宵市场的规模、暂停甚至取消。