台湾RCEP受阻 马英九：弃九二共识又没替代方案是最大问题

亚太15国15日签署RCEP，对于台湾被排除在外，台湾经济部长王美花16日直言加入RCEP会被要求遵守“一国两制”。台湾前总统马英九在Facebook评价，这种充满意识形态的见解，实在令人担忧。

据联合新闻网报道，马英九说，蔡英文不愿以“九二共识，一中各表”跟大陆打交道并不是问题，拿不出有效的替代方案来改善两岸关系，突破对外政经困局，才是最大问题。

马英九指出，蔡英文在第一任就职演说中，还把积极参与TPP、RCEP当作“改革的第一步” ，但如今连RCEP也变成等同“一国两制”。

他认为民进党习惯意识型治理台湾，事情做不好就把责任通通推给“一国两制”、“中共打压”，两岸关系是如此，加入区域经济整合亦复如此。

马英九表示，国民党执政时，深知台湾是小而开放的经济体，必须积极洽签FTA，才能生存，而自己任内先针对占台湾贸易总量三成的中国大陆，在2010年签订《两岸经济合作架构协议》，也就是ECFA，然后再与其他个别国家洽签FTA，如新西兰及新加坡，并积极为TPP和RCEP做准备，以利后续申请加入。

马英九说，2010年6月ECFA完成签署，2013年6月两岸再签署《服务贸易协议》。这两个协议，很快就产生外溢效益。但不幸的是，两岸服贸协议在民进党与太阳花学运的恶意阻挡下无法通过，两岸货贸协议也难以为继。服贸协议无法通过，为两岸经贸关系平添嫌隙，成为两岸务实探讨共同参与区域经济整合的绊脚石，更为台湾加入大陆所主导的RCEP增加难度。

马英九表示，2010年4月25日，蔡英文与自己辩论台湾应否与大陆签订ECFA时，强调“民进党要走向世界，再跟着世界走向中国大陆”，他当时即质疑，民进党要如何实现一个“没有中国大陆的全球化”？事实证明，民进党执政4年多来，在恶化的两岸关系下，既无法走向世界，更无法跟着世界走向大陆，在区域经贸整合的路上寸步难行，不断被边缘化。

马英九强调台湾国际处境特殊，两岸关系与对外关系彼此牵动，两岸关系处理不好，对外关系必然受挫。台湾加入区域经济整合困难，邦交国连丢七国，重返世卫大会（WHA）等国际组织一再受阻，蔡政府当然可以把责任都推给大陆，继续操作反中仇陆的剧本，但这无助化解中共打压，更无法真正解决问题。