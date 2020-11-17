乔晓阳：中央“忍无可忍”制定《香港国安法》 

香港政府今天（17日）举办《基本法》颁布30周年法律高峰论坛，全国人大法律工作委员会前主任委员、基本法委员会前主任乔晓阳抵港出席。对于全国人大常委会制定《香港国安法》，乔晓阳说，这是因为去年反修例事件造成香港长期乱局，突破了“一国两制”的底线，“忍无可忍了”，“再忍下去会犯历史性错误”。

综合香港明报及香港电台网站报道，乔晓阳致辞时表示，全国人大在5月通过建立健全香港特区维护国家安全的法律制度和执行机制决定，以及人大常委会制定有关法律在香港实施，理由在于，香港内外敌对势力已造成香港长时间的乱局，中央对香港有全面管治权，维护国家主权和领土安全，以及香港长期繁荣稳定，是中央对香港的责任，也是设立《基本法》的根本宗旨。

他认为，要决定一件事是维护或破坏、正确或错误理解“一国两制”和《基本法》，根据根本宗旨是最正确判断。

他指出，香港实施行政长官制，中央与特区的关系是透过《基本法》确立授权，而不是中央与特区分权，强调特区权力不能对抗中央的权力，《基本法》作为中央与特区之间的“法律桥梁”，只能授权，不能分权。

他还说，要以国家立场看待《基本法》，要以中国人的身分去理解，才能全面准确贯彻落实“一国两制”和《基本法》。

全国人大常委会及港府上周撤销四名民主派立法会议员的资格，称这是坚持和完善“一国两制”制度体系的重要决定。港府今天就《基本法》颁布30周年，举办主题为“追本溯源”的论坛。

港府请来基本法委员会前主任乔晓阳，前港澳办副主任冯巍抵港，宣讲《基本法》立法原意。港府行政会议今天也休会，特首林郑月娥率行政会议成员出席论坛。