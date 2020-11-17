布局2022台北市长却踩雷 蒋万安让蓝营大佬不开心

近来猛打莱猪议题的国民党立委蒋万安，被看好代表蓝营出征2022年台北市长选举，他虽未正式表态参选，但私下已悄悄跨出选区设点布局，在北投、内湖等地以成立法律咨询服务处方式拓点。

据《镜周刊》报道，蒋万安寄望拉抬年轻人的支持率，以弥补蓝营在35岁以下支持者断层的困局，不少蓝营议员及新人也抢着“蹭蒋”，但蒋的鸭子划水策略，却意外误触蓝营地方派系的敏感神经，甚至卷入下届议会龙头的内战。

知情人士透露，蒋万安选在北投成立服务处，私下协助设点的合作对象，是寻求下届立委提名的议员陈重文，过程中虽是陈主动、蒋被动，但看在同选区的蓝营议员眼中，却形同破坏与其它人等距交往的默契。

该人士说，更何况陈重文与台北市副议长叶林传私交甚笃，被归为非议长派，叶甚至不讳言自己志在议长宝座，公开挑战现任议长陈锦祥的态势明显，蒋万安却跳过陈家班，仅凭私交跟非陈家班的议员合作，已让蓝营争夺议长宝座的内战提早出现烟硝味。

无独有偶，蒋万安在内湖成立服务处，当天虽例行邀请区党部干部等人出席，但甫接下区党部副主委的新秀蓝恭唯到场，却打着“蒋万安子弟兵”名号，甚至在基层传出资深议员陈义洲将退休、由蓝接棒的说法，引发蓝营市议会党团群组炮口朝内，顿时炮声隆隆。

尽管距离台北市长选举还有两年，但各阵营人选都已陆续浮上台面，蒋万安接下来要如何先安内后攘外，恐怕还要重新调整竞选步调。