台湾漫画大师蔡志忠在少林寺出家 释永信为其剃度

台湾漫画大师蔡志忠在少林寺出家。今天（17日）上午9点，嵩山少林寺在藏经阁为蔡志忠举行剃度仪式，少林寺方丈释永信为蔡志忠剃度，取名释延一，自此成为一名“沙弥”。

据《东方今报》报道，今年72岁的蔡志忠，1948年生于台湾彰化，是知名的漫画大家。他15岁中途辍学后，只身到台北开启漫画创作生涯。1971年出任光启社电视美术指导，1977年白手起家，创立远东卡通公司。

蔡志忠1981年另创龙卡通公司，此间拍摄了《七彩卡通老夫子》《乌龙院》等卡通电影，《老夫子》曾获金马奖最佳卡通电影长片奖。1983年，开始在各报刊发表四格漫画作品，并在新加坡、马来西亚、香港、日本的报章长期连载。1985年，他获选为台湾十大杰出青年。

多年来，蔡志忠致力于研读中国古籍和佛书，创作出脍炙人口的《庄子说》、《老子说》、《列子说》等100多部经典漫画，在30多个国家和地区以多种语种版本出版，销量超过了5000万册。

“其实，早在30多年前便跟嵩山少林寺结缘了，1984年我正在日本东京画六祖坛经，当时东京池袋戏院正在上演李连杰主演的《少林寺》，看完电影后我暗下决心，将来有机会要拍动画少林寺。当时，我就画了一本少林寺四格幽默漫画。”2014年5月4日，蔡志忠赶赴少林寺参加3D动画电影《功夫少林寺》发布会时，接受《东方今报》记者采访时如是说。

蔡志忠回忆，2004年释永信派人到台湾邀请他赴嵩山，当时他正在闭关研究物理学。2006年9月3日，蔡志忠来到少林寺参加第一届少林论禅，并为“蔡志忠漫画碑”揭幕。如今，“蔡志忠漫画碑”还在少林寺内，成为游人争相参观的碑刻之一。此后多年，蔡志忠多次赴少林寺参加活动，有时候是小住几日，时间或长或短，和少林寺建立了深厚的感情。

值得注意的是，蔡志忠在少林寺剃度出家，受的是“沙弥戒”，自此成为一名“沙弥”，而不是“比丘”。少林寺有关人士解释，未满20岁的男子出家，俗称“小和尚”。人若想成为“沙弥”，需受十戒。凡小孩出家，均是“沙弥”。而出家人的年龄若超过了70岁，便不准受“具足戒”，只能受“沙弥戒”，成为“沙弥”，而不能正式成为“比丘”。蔡志忠已经72岁，超过了“法定”年龄，只能受“沙弥戒”成为“沙弥”。



