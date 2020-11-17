调查：RCEP签订利好汽车产业和中国二轮车出口

历经八年签订的全面经济伙伴关系协定（RCEP），也给存量市场竞争焦灼的中国车市带来了新的机遇。

中金公司11月17日在报告中分析称，总体来看，RCEP成员国的汽车零部件流通成本有所降低，将有利于提升RCEP成员国对外的整车竞争力，促进亚洲汽车产业链进一步聚集，利好亚洲整车生产。

据中国商务部分析，RCEP协定成果丰硕，各成员国以降至零关税的承诺为主，90%以上的货物贸易将实现零关税。而且，中国和日本首次达成双边关税减让安排。从全球产业链来看，RCEP有利于疫情后亚太国家产业链、供应链的修复，区域内部价值链分工的重塑将在一定程度上利好汽车产业。

具体来看，按照RCEP协定，日本对于各零部件持完全开放态度，东盟提供小幅降低关税，中国韩国对部分零部件基于关税优惠，但对小部分零部件仍保持高税率。

自2017年起持续下滑的乘用车销量数字，令中国汽车产能过剩的问题愈加凸显。2020年的突发疫情也加剧了存量市场的竞争，拓展海外市场成为自主品牌寻求生存的必然选择。“全球化是中国车企唯一的出路，长城汽车一定要走出去。”长城汽车方面曾多次强调。

此次RCEP协定中，零部件关税不同程度的下调，将扩大中国车企出海的竞争优势。目前，相较整车出口模式，自主品牌车企出海普遍采用海外建立KD组装厂（将半成品或者零部件出口，在当地组装成品）的方式。零部件关税的降低，将进一步优化整车在海外市场的成本结构。

另外，中金公司也指出，RCEP将利好中国二轮车出口。印度、中国、印尼、越南和泰国是全球摩托车销售大国，在RCEP协定中，印尼、越南均对中国摩托车有较大幅度的税收优惠。其中印尼对于中国绝大部分摩托车、电动二轮车产品实行税收优惠、最终税收均降为0。

该机构认为，印尼、越南两大摩托车销售大国对华两轮车关税逐步降低，将长期利好中国头部助力二轮车企业出海，同时拉动东南亚地区摩托车产品升级及电动化渗透率的提升。