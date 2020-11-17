中国长租公寓业风波起 行业头部公司自如称已稳健经营10年

中国长租公寓行业最近风波不断，继蛋壳公寓稍早表示“没有破产，也不会跑路”后，行业头部公司自如周二（17日）在官方微博称，其已稳健经营10年，将提供更好的居住产品和服务。

据路透社报道，自如近期亦深陷舆论场，多家本地媒体爆出，不少自如业主接到或者“自愿”降低房租、或者提前解约退租并赔装修款的选项。

自如官方微博自如客今日转发有关“蛋壳公寓深陷流动性危机”的微博，并评论称，面对近期的风波，相信有很多朋友想听到自如的声音，“感激近400万自如客与业主的支持，让我们的经营稳健地迈入第10个年头。”

不过，形成鲜明对照的是，在该条微博评论区，多位评论者提及“被强制解约”、“暂停打款”，表示将追究其法律责任。

今年1月在美国纽交所上市的蛋壳公寓DNK.N周一在官方微博上表示，公司没有破产，也不会跑路；同日，腾讯0700.HK旗下深圳前海微众银行公告称，已注意到蛋壳公寓相关情况，对于被迫搬离公寓的“租金贷”租客，至少在2021年3月31日前，征信不受影响。

近两年有关长租公寓“爆雷”、“跑路”的消息屡见报端；而在11月初公布的中央关于制定十四五规划的建议中，明确提及“完善长租房政策，扩大保障性租赁住房供给”。

自如是2011年链家孵化出的长租公寓项目。其官网显示，自如是一家提供品质居住产品与生活服务的科技独角兽公司，成立于2011年10月18日，目前已完成A轮40亿融资。