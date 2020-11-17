中国首个深空天线组阵系统启用 已投入“天问一号”等探测任务

中国首个深空天线组阵系统在西安卫星测控中心喀什深空站启用，并已投入到“天问一号”“嫦娥四号”等深空探测任务中。

根据央视新闻报道，由于仅靠单个大口径测控天线已经不能满足中国深空测控任务对测控和数据传输的需求，为提高地面系统对深空探测器下行数据的接收能力，西安卫星测控中心喀什深空站新建3座35米口径天线，与该站原有的1座35米天线组成4×35米的深空天线组阵系统，达到等效66米口径天线的数据接收能力，探测距离和接收灵敏度较现有设备将得到大幅提升，为中国执行各类深空探测任务提供有力测控支持。

西安卫星测控中心喀什测控站站长李四虎受访时说，该系统不仅可以实现对单个深空探测器的高精度跟踪测控，每台天线也可单独工作，实现对多个深空目标的同时跟踪。此外，该系统可以与中国国内外其他天文台站实现异地组阵，开展联合射电天文观测活动。

西安卫星测控中心喀什深空站工程师杨龙介绍说，作为中国深空测控网的重要组成部分，我们完成了“嫦娥三号”“鹊桥中继星”“嫦娥四号”等为代表的深空测控任务。在“天问一号”全任务阶段中，我们与佳木斯、阿根廷深空站接力携手，持续接收、探测器遥测数传数据，并实施测轨和上行遥控以及干涉测量原始数据的采集记录与传输等任务，为“天问一号”探火之旅保驾护航。

预计今年底前，中国还将实施“嫦娥五号”月面采样返回任务。目前，各深空站已经圆满完成星地接口验证以及星地对接工作，并在天问一号与嫦娥四号任务间隙抓紧开展设备维护、日常性设备指标测试以及任务针对性训练，为完成任务做好充足准备。