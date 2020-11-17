台赴美留学人数 美在台协会：连续第五年成长

美国在台协会（AIT） 今天在官网称，赴美大学院校就读的台湾留学生总数已连续第五年成长。

AIT指出，根据美国国务院教育与文化事务局，以及非政府组织国际教育交流协会（IIE）昨天发布的报告，在2019至2020学年度，赴美国大学院校就读的台湾留学生总数已连续第五年成长，台湾也连续第六年成为美国国际学生第七大来源。

根据报告，入学于美国高等教育机构就读的台湾留学生总数已达2万3724人，较上一年度成长1.5个百分点，且其中大部分人攻读研究所，占台湾留美学生总数39.3%。

在前来台湾学习的美国留学生方面，AIT指出，在2018至2019学年度，在台各大学院校修习正式学分的美国学生已破千人，是历年来第二次破千，达1207人，较前一个年度增加48.2%。

虽然今年美国境内的国际学生人数较去年减少1.8%，AIT表示，美国仍是国际学生留学首选目的地，因全球560万名留学生中，留学美国者高达五分之一。

根据报告，留学美国的国际学生来源按总人数排名依序为中国、印度、韩国、沙特阿拉伯、加拿大、越南、台湾、日本、巴西及墨西哥；按照州別统计，国际学生人数最多的依序为加州、纽约州、德州、麻塞诸塞州、伊利诺州、宾州、佛罗里达州、俄亥俄州、密西根州及印第安纳州。

