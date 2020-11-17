或再参选香港特首？梁振英：目前没有

香港前行政长官梁振英被当地媒体问及，他是否有可能参选香港特首，梁振英回应时说：“目前无。”

目前是中国全国政协副主席的梁振英在2012年至2017年担任特首，之后由现任特首林郑月娥接任。他在香港电台电视节目“视点31”上，被问到当年因为家庭问题不寻求连任，而他近来为教育界等事情出心出力，是否没有了家庭顾虑。

梁振英回答，自己去年在世界各地做不同工作，做得非常开心，但看到香港发生的事件，例如8月3日有人将中国国旗除下并放入海中，批评此举是“十恶不赦的事”，并说大批青年被激进化，自己作为香港人看到这些问题，不能坐视不理。

在教师上个月被取消注册资格后，行政长官林郑月娥曾提到，过去的港府从未做过相关事情，是以往比较会“避难”（逃避困难），现届政府则迎难以上。

梁振英被问到，他是否承认他的政府比较“避难”。梁振英回答，香港教育界过去一年多发生耸人听闻的事，而他在任五年期间，没有出现相同事件，也看不到大批教师被捕，当时虽有青年静坐但没有作出暴力行为。

梁振英说，他在任期间，港府在教育和住屋等多项问题上也都迎难而上。

他也认为，有哪位学校老师被香港教育局查明违规属实、被谴责或警告，甚至被除牌，教育局有责任让涉事学校的所有家长知道，也有责任让社会知道。