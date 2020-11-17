美前财长吁美国对华采取针对性对等原则

美国前财长保尔森呼吁美国新一届政府就职后在对华政策上采取有针对性的对等原则，以保障美国经济利益，他提议在中国未满足美国特定要求前，美国不应取消现有对华关税。

保尔森（Henry Paulson）从2006年至2009年在小布什政府期内担任财长。他昨天（16日）在彭博社举办的“创新经济论坛”上提到，现任美国总统特朗普领导下的政府将对等原则作为对华战略的基础，但这不一定对美国有利。

他说：“美国拥有开放性经济，这是我们最大的竞争优势。相比之下，中国的经济在许多方面是封闭性的。如果开放性经济体出现封闭性经济行为时，开放性经济就无可避免地开始自我封闭。如果为了待遇对等而使美国体系更像中国体系，美国将最终成为失败者。”

他赞扬早前宣布胜选的候任总统拜登是爱国者并善于团结人心，如今更有划时代的机会谋划一条路线，使美国保持竞争力和继续发展。

保尔森建议美国远离“激烈但不按规律”的“反射性对等”原则，不应就中国所有对美措施采取相同做法作为反击。他建议，美国应该在最强大且最具竞争力的领域提出针对性的待遇对等要求。

在关税课题上，保尔森认为，关税对美国经济造成伤害，也无法缩小美国对华贸易逆差。不过，他提议将取消关税与以针对性对等要求为基础的新措施结合在一起。

保尔森说：“只有在我们依据阶段性双边贸易协议标准，从中国那里获得对等和实际利益时，才会取消现有关税。”

他也认为，美国需要关注未来的市场，开放与投资和出口有关的关键领域，并解决中国国有企业产生的“市场扭曲问题”。

保尔森同意美国基于国家安全考量分开管控部分技术，但也应避免隐藏过多技术，导致美国公司失去在发展速度最快的市场进行产品商业化和部署的能力。

保尔森也呼吁拜登与主要经济体进行协调，提升、更新全球贸易体系与规则。一旦美国与盟友能达成共识制定框架，保尔森认为，如果中国愿意达到他们商定的标准，这些经济体将可在自身地位够强的情况下邀请中国加入。

如果北京拒绝加入且不愿做出相应调整，保尔森提议建立针对性对等原则下的惩罚性措施，包括共同禁止中国进入美国和盟友的市场。

不过，保尔森强调，作为世界两个最大经济体，美中两国应寻找能重启全球经济增长的方法，因为此举符合美中和全世界的利益。