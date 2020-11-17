谈RCEP 蔡英文：政府已超前部署做好调适

随着RCEP于周日（15日）正式签订，被排除在外的台湾恐未来经济受影响。台湾总统蔡英文表示，台湾的产品长期都在RCEP成员国的市场中面对竞争，“不论是政府还是业者，我们早就已经超前部署，做好了调适”。

亚细安10国与中国、日本、韩国、新西兰、澳大利亚等五国，前天签署“区域全面经济伙伴协定”（RCEP），宣告全球最大自贸区诞生，关税废除率达91%。

蔡英文今天下午在个人面簿发文称，关于RCEP议题，负责任的执政者，必须告诉人民国际经贸局势的发展，为台湾做出正确的布局。台湾不能像过去一样，把所有的鸡蛋都放在同个篮子里，所以一直多方尝试，为台湾开拓更多机会。

她说，回顾过去，当在野党自诩两岸关系最好的时候，台湾并没有因此等到北京的善意，在RCEP的参与上得到进展，台湾经济却因为过度依赖单一市场而走入困境。

因此，面对中国大陆无理打压台湾的国际参与，因应的方式不是屈从，更不是接受无理的条件，而是持续壮大自己，寻找突破之道。

蔡英文也说，台湾的产品长期也都在RCEP成员国的市场中面对竞争。不论是政府还是业者，政府早就已经超前部署，做好了调适：第一，台湾对RCEP成员国的出口，本来就有超过70%是零关税。

第二，部分可能受到关税影响的产业，如机械、塑化、钢铁、纺织等产业，大陆的多数产品对日韩是排除降税、或采10年以上逐步调降，短期内影响有限；第三，政府透过新南向政策，协助产业积极布局亚细安国家，加上产业竞争力的提升，台湾产品在主要亚细安国家的进口占有率，正逐步成长。

蔡英文表示，政府也积极争取各项国际经贸合作，开始推动有系统的国家经济转型升级，让台湾从依赖转为在世界上不可或缺的角色。

她提到，刚刚结束的亚太经济合作会议（APEC）年度部长会议，台湾共同参与擘画了2020后的经济愿景。台湾的代表团，也即将展开“台美经济繁荣伙伴对话”，深化台美经贸合作。

蔡英文最后说，今年即使面对冠病疫情挑战，台湾总体经济依然稳健成长，不论是投资台湾整体金额，或台股指数，都不断创下纪录。这些都证明台湾人有视野、有信心，“我也会带领国家，团结打赢国际盃”。