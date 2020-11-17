林尚立任中共中央政研室副主任  与王沪宁颇有渊源

中共最高智囊机构中央政策研究室再增添一名副主任。57岁的中共中央政策研究室秘书长林尚立，已任中央政策研究室副主任。

根据福建日报微信公众号发布的信息，学习贯彻十九届五中全会精神中央宣讲团报告会于11月16日在福州举行，中央宣讲团成员，中央政策研究室副主任、秘书长林尚立作宣讲报告。这是林尚立首次以中共中央政策研究室副主任身份亮相。

林尚立1963年11月生于福建，福建闽侯人。据报道，他是一名学者型官员，与现任中共政治局常委王沪宁有颇多交集。

林尚立在1981年考入复旦大学国际政治系，现任中共政治局常委王沪宁当时刚从该系研究生毕业并留系任教，成为林尚立的老师。1988年林尚立在复旦大学国政系拿到硕士学位后也留系任教，王沪宁则在第二年出任该系主任。

根据《解放日报》此前报道，复旦大学辩论队1993年到新加坡参加首届国际大专辩论会，王沪宁是顾问，林尚立是副教练。

1997年，林尚立破格晋升为教授，1998年获复旦大学法学博士学位，2006年被教育部聘为人文社会科学特聘教授。

根据微信公众号“政事儿”发布的文章，林尚立的研究方向为政治学理论、比较政治、当代中国政治，曾出版《政党政治与现代化——日本的历史与现实》、《国内政府间关系》、《当代中国政治形态研究》、《党内民主——中国共产党的理论与实践》等多部著作。

林尚立也曾先后在香港中文大学、日本庆应大学、美国乔治城大学和德国慕尼黑大学做访问学者，曾任复旦大学校务委员会委员、复旦大学国际政治系主任、复旦大学国际关系与公共事务学院常务副院长，2011年4月起任复旦大学副校长。

2016年5月，林尚立卸任复旦大学副校长职务。2017年7月报道显示，他已担任中央政策研究室秘书长职务，成为他当年的老师、时任中央政策研究室主任王沪宁的助手。

今年10月底，中国官方信息显示，早前任中共中央政策研究室分管日常工作的副主任江金权已接替王沪宁，担任中央政策研究室主任。