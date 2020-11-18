天津新增本土确诊病例与无症状感染者各一例

天津市新增1例本土新冠肺炎确诊病例，1例本土无症状感染者，即为17日下午通报的两名在集中隔离医学观察期间新冠病毒核酸检测阳性者。

据津云新闻报道，根据天津市疾控中心公布的信息，第140例本土新冠肺炎确诊病例，男，40岁，居住于天津市滨海新区，为天津海联冷冻食品有限公司搬运工，系天津市第93例无症状感染者（本土第3例）的工友及室友。该患者作为密切接触者于11月10日在滨海新区进行集中隔离医学观察，新冠病毒核酸检测及血清学抗体检测结果为阴性；17日再次进行新冠病毒核酸检测，结果为阳性，即由120救护车转送至海河医院。入院体温36.6℃，胸部CT示右肺中叶及左肺下叶斑片状磨玻璃影。经市级专家组综合分析确定为天津市本土新冠肺炎确诊病例（普通型）。全程实施闭环管理。

天津市第4例本土新冠肺炎无症状感染者（总第101例）为男性，37岁，居住于天津市滨海新区，为天津海联冷冻食品有限公司搬运工，系天津市第93例无症状感染者的工友及室友。该患者作为密切接触者于11月10日在滨海新区进行集中隔离医学观察，新冠病毒核酸检测及血清学抗体检测结果为阴性；17日再次进行新冠病毒核酸检测，结果为阳性，即由120救护车转送至海河医院。经市级专家组综合分析确定为天津市新冠肺炎无症状感染者。全程实施闭环管理。