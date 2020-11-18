港泛民主派三名前议员被捕 涉立法会臭水事件

香港泛民主派前立法会议员朱凯迪、陈志全以及许智峰今早被捕，据报与立法会《国歌条例草案》三读期间的“臭水事件”有关。

多家港媒如“香港01”、“东网”、香港电台等今早报道，多名便衣警务人员今早6时半左右，上门拘捕朱凯迪。据称，该批警务人员隶属港岛总区人员。朱凯迪随后被警员押上警车返署扣查，目前并不知他被押至哪一间警署。

朱凯迪的个人面簿也发文证实此事，并称与立法会《国歌条例草案》三读期间泼臭水事件有关；另两名泛民前议员许智峯以及陈志全，也因该事件同样在今早被捕。

朱凯迪个人面簿发文指，其今早被捕涉立法会臭水事件。（朱凯廸面簿）

据报道，立法会5月28日会议恢复二读辩论《国歌条例草案》时，许智峯曾掷出一袋腐烂植物抗议；6月4日会议，当三读辩论《国歌条例草案》期间，陈志全和朱凯迪一度手持纸牌及不明液体冲向主席台。保安员拦阻二人时，朱凯迪向前泼出液体，陈志全所持的液体则被打翻，议事厅随即传出恶臭。

随后，立法会代主席李慧琼驱逐两人并报警。最终，《国歌条例草案》在一片混乱中三读通过。

香港近年曾多次发生部分民众在体育赛事奏国歌期间喝倒彩的事件，官方寄望《国歌条例草案》有助于维护国歌尊严不受侵犯，增强市民国家观念与民族认同。

香港国歌法的立法程序，始于2017年底。当年中国全国人大常委会将国歌法纳入香港《基本法》附件三，也就是中国大陆同年实施的国歌法也须在香港实施，由港府在本地立法落实。

随后该法在2018年迅速进入草案拟定阶段，并于2019年初交付立法会一读。该草案的二读辩论，议程原定于去年6月底进行，但在反修例抗争引爆的一连串示威抗争下延宕推迟。今年5月27日，才重新开启二读程序。

根据香港国歌法，在球场上报以嘘声、在升旗礼举起示威手势或在网上恶搞，均可被罚款至5万港元（9030新元）及最高监禁三年。此外，该条例同时也要求，香港将国歌纳入中小学教育。



