习近平：在厦门建金砖国家新工业革命伙伴关系创新基地

中共总书记、国家主席习近平昨天（17日）指出，中国将更加积极地融入全球市场，更加主动地深化对外合作，将在厦门建立金砖国家新工业革命伙伴关系创新基地，开展政策协调、人才培养、项目开发等领域合作。

综合路透社与新华视点报道，习近平在金砖国家领导人第十二次会晤上的视频讲话称，中国将下大气力扩大内需，全面深化改革，推动科技创新，为国内经济发展增添动力。

以推动形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，是今年习近平反复强调的议题。

在应对疫情方面，他不点名批评美国称，利用疫情搞“去全球化”，鼓吹所谓“经济脱钩”、“平行体系”，最终只会损害本国和各国共同利益。

他说：“当前形势下，我们要坚定不移构建开放型世界经济，反对滥用国家安全之名行保护主义之实。”

习近平指出，为推动金砖国家疫苗研发中心建设，中方已经设立疫苗研发中国中心，愿通过线上线下相结合方式，推进五国疫苗联合研发和试验、合作建厂、授权生产、标准互认等工作。

经过长达八年的磋商，包含中国、日本和韩国等15国在内的区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）周日在东亚合作领导人系列会议期间正式签署。这是世界上人口数量最多的自贸区，也是全球规模最大的自由贸易协定。