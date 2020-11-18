港交所：六年来“北水”净流入逾1万亿元人民币

香港交易所昨天称，中港股市互联互通机制迎来六周年，期间平稳运行，交易规模持续增长，其中北向交易为中国大陆市场带来净流入资金逾1万亿元（人民币，下同，约2000亿新元），为两地市场注入了新的活力。

据路透社报道，港交所数据显示，截至今年11月10日，沪港通和深港通北向（沪股通和深股通）总成交金额达36.9万亿元，累计净流入1.12万亿元；南向港股通（包括沪港通下的港股通和深港通下的港股通）总成交金额达13.7万亿港元（约2.37万亿新元），累计净流入1.62万亿港元。

沪深港通单日成交额在2020年再创新高，北向交易单日成交额于7月7日创六年新高，达1911.6亿元；南向交易单日成交额于7月6日创历史新高，达601.7亿港元。

港交所称：“未来香港交易所将继续与内地合作伙伴和监管机构合作，不断优化互联互通机制，进一步扩大沪深港通投资范围。”

香港和海外投资者通过沪深股通持有的大陆股票总额不断增长，由2014年底的865亿元，激增至2.1万亿元。大陆投资者透过港股通投资港股的持股总额持续攀升，由2014年底的131亿港元，增至1.88万亿港元。

沪深港通机制开创中国资本市场双向开放的新时代，投资者首次在不改变本地市场交易习惯的原则下，方便快捷地直接参与对方市场。

连接香港和上海股票市场的沪港通机制于2014年11月17日启动，连接香港和深圳股票市场的深港通机制于2016年12月5日启动。

