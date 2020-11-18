李克强：要更针对性支持中小微企业等市场主体

中国国务院总理李克强昨天强调，要把政策资源用在刀刃上，更有针对性支持市场主体特别是中小微企业、个体工商户，更有效保障和改善民生。他指出，当前国内外形势仍然复杂严峻，既要坚定信心，又要做好应对困难挑战的充分准备。

据路透社报道，李克强主持召开经济形势专家和企业家座谈会时称，中国具有强大的国内市场，要站稳扩大内需的战略基点；企业要增强市场意识，既适应经济结构和消费升级趋势，促进产品和服务迈向中高端，又发挥性价比优势，注重开拓下沉市场特别是县乡市场。

李克强说，今年经济发展的困难特殊，成绩非常不易；要精准做好常态化疫情防控，巩固经济恢复性增长态势，促进经济运行恢复到合理区间，推动高质量发展，构建新发展格局。

他指出，要在继续落实好规模性纾困政策的基础上，认真分析宏观经济走势和国内外环境变化，倾听市场主体和群众呼声，统筹考虑下一步宏观政策，增强政策有效性和可持续性。要发挥有效投资关键性作用，调动社会力量积极参与，谋划实施一批重大项目和民生工程。

谈及对外开放，他强调：“越是在复杂困难的情况下，越要推进改革开放”。与相关国家一道以刚签署的《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）为契机，共同推动建设这一世界上最大的自贸区，以实际行动维护多边贸易体制，使自由贸易的大道、正道更加畅通。

他要求有关部门要抓紧做好推动协定落实生效的后续工作，兑现中方承诺；拓展多元化国际合作，稳定产业链供应链，实现互利共赢。

此外，他还表示，要深化“放管服”等各项改革，加快打造市场化法治化国际化营商环境，推进大众创业、万众创新，更多汇聚民智民力，更大激发市场主体活力和社会创造力。