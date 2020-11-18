中国将推出国际铜期货合约 增强人民币国际化

中国本周将推出一个新的铜期货合约，该合约将向外国交易者开放，以推动人民币在国际市场的采用，并从伦敦的既有行业基准中夺走部分定价权。

据路透社报道，分析人士说，即使人民币的可兑换性限制仍然会妨碍中国铜期货合约得到更广泛的接纳，但该合约加入不断扩展的国际商品期货行列，将增加中国对全球交易员的吸引力。铜是全球交易量最大的基本金属。这种以人民币计价的产品有两个战略目的，包括为全球市场参与者提供了使用人民币的另一个理由，同时也提高了中国在主要商品市场的定价能力。

中国商品交易所的国际中介经纪公司磐石金融的董事总经理John Browning在本月的网络研讨会上说：“作为这么大的消费国，中国没理由不应该成为价格制定者。”

新的铜合约周四在上海国际能源交易所(INE)开始交易，中国的旗舰国际原油期货合约也在此交易。

汇丰常务总监兼经济研究亚太区联席主管范力民指出，要让国际投资者更普遍使用人民币的两大要件，正在逐渐到位。他指出，第一个要件是能提供具有深度及流动性的金融产品市场，第二个要件是，人民币能够平顺兑换，而在这一点上，中国当局过去一年已经采取许多便利交易的重大推进措施。

一名密切关注INE期铜合约的新加坡贸易商表示，中国的人民币计价商品期货阵容，正开始让中国变成一个不可小覻的交易市场。“我们现在有以人民币计价的黄金、白银、石油和国际铜合约。这应该会吓到美元，”这位不愿具名的交易员称。

中国在2018年推出原油期货合约，旨在增强对大宗商品定价的影响力，并提升人民币的地位。人民币国际化是中国长期的政策目标。虽然该合约的成交量令人印象深刻，尤其是今年，但仅为以美元计价的指标布兰特原油期货合约的六分之一，距离主导全球市场还很远。不过，中国在全球铜市场的比重要大得多，约占全球铜使用量的一半。

一家主要铜供应商的一名高管表示，“铜合约以人民币计价并参考INE价格只会提早而不会延后实现。”

Browning认为，中国在2015年市场崩盘后采取的严格的外汇限制规定还没有全部取消，这使得跨境外汇流动更加复杂。Browning预计，INE期铜最终将成为地区性的指标铜价。