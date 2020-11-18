武汉弘芯停运后 被地方政府全资接盘

中国半导体企业武汉弘芯上个月被爆面临资金链断裂，陷入停运危机后，据报近日已被当地政府接管。

启信宝最新监控信息显示，控股武汉弘芯90%股权的北京光量蓝图科技有限公司（简称北京光量），已被武汉光量蓝图科技有限公司（简称武汉光量）全资收购，而武汉光量经股权穿透后，显示为武汉市东西湖区国有资产监管局100%持股。

而武汉弘芯的另外10%的股份，由武汉临空港经济技术开发区工业发展投资集团有限公司持有。该公司是武汉市东西湖区国有资产监管局旗下单位。

这也意味着，股权变更后的武汉弘芯已经被武汉东西湖区国资全资接管。不过，科技新闻媒体“快科技”披露，武汉弘芯原有的董事长、董事并未换人。

至于全盘接手后，东西湖区国有资产监管局将如何处置武汉弘芯资产，是否会将已经停工的厂房继续完成再招商引资新的芯片厂商入驻，还是另作他用？

对此，东西湖区政府有关部门向第一财经记者回应：“这个情况，我们不了解。”

据报道，2017年成立的武汉弘芯在运行近三年后，因为面临资金链断裂，陷入停运危机，还被踢出了湖北省重大项目之列。

这个项目投资高达1280亿元人民币（262亿新元），当时以武汉市明星项目上马，还邀请到曾经履职台积电和中芯国际的芯片行业大咖蒋尚义执掌。如今，该项目的施工现场人去楼空、杂草丛生，不仅没有为中国的芯片行业做出贡献，连重金买入的先进光刻机都被抵押给了银行。

实际上，陷入停摆的芯片项目不止是武汉弘芯。据《瞭望》等媒体报道，短短一年多时间，江苏、四川、湖北、贵州、陕西等中国五个省至少有六个百亿级别的项目“烂尾”。这些停摆项目中，有的还牵扯上骗取政府补助资金、国有土地等问题。

对于这片芯片投资热，中国国家发改委新闻发言人孟玮10月20日曾表示，注意到一些没经验、没技术、没人才的“三无”企业投身积体电路行业，且个別地方盲目推计划、重复建设，甚至有个別项目建设停滞、厂房空置，造成资源浪费；对此将加强防范，按照“谁支持、谁负责”原则，对造成重大损失或引发重大风险的，予以通报问责。

