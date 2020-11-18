调查：近九成日本人对中国印象不好

一项民意调查结果显示，近九成日本人对中国印象不好。

据共同社报道，日本民间非营利团体“言论NPO”和中国国际出版集团，昨天公布了在两国实施的联合民意调查结果。其中，对中国印象“不好”的日本人较去年上升五个百分点至89.7%，印证了对华感情的恶化。

此外，每四名中国人中，有三人认为“日中关系重要”，而日本人则自2005年开始调查以来，首次跌破七成。

言论NPO的代表工藤泰志分析称：“日本对尖阁诸岛（中国称钓鱼岛）问题和冠病疫情上的中方应对加深疑虑。另一方面，似乎中国因美中对立而寄希望于对日关系的改善。”

对中国有“好”印象的日本人仅为10%，下降五个百分点。这一年里对中国印象“变坏”的回答，则增加14.2个百分点至37%。作为对中国印象不好的理由（多选），最多的是“侵犯尖阁诸岛周边日本领海、领空”，达到57.4%。

对日本有“好”印象的中国人为45.2%。“不好”为52.9%，与去年基本持平。作为印象不好的理由，最多的是“对侵略历史不道歉、不反省”，达到74.1%。

认为“日中关系重要”的中国人增加7.7个百分点至74.7%，而日本人则减少8.5个百分点至64.2%。回答称“应尽早实现首脑互访”的日本人占18.8%，反映出对延期的中国国家主席习近平访日的期待感很低。