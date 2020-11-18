美证监会拟收紧中国公司上市要求 下月推新规

《华尔街日报》引述知情人士透露，美国证券交易委员会（SEC）12月将提出建议书，要求在美国上市的中国公司使用由美国监管机构监督的审计方，否则将面临被踢出交易所的风险。

该提案将解决在美上市的中国公司受到的不同对待。这些公司长期以来一直可以在美国发行股票，但它们的审计方违反了一项关键的投资者保护措施：中国一直不允许对它们的工作进行检查。

自从近20年前导致安然公司倒闭的会计丑闻爆发以来，对审计方的监督一直由一个特殊的监督机构——美国上市公司会计监管委员会（PCAOB）进行。SEC曾尝试不同策略试图让中国与PCAOB合作，从起诉其审计公司以获取欺诈公司的信息，到与中国监管机构谈判，以及就这一问题向美国投资者发出公开警告等。

据报道，SEC的提议，也将让纽约证券交易所和纳斯达克市场承担起要求公司遵守审计检查的责任，否则就禁止新的中国公司上市。而已经在美国上市的中国公司将有几年的时间来达到合规，否则可能会失去上市资格。

报道也指出，SEC正在加紧行动，以赶在主席克莱顿12月底离任前提出上述计划的关键内容。

中国此前已表示，担心审计人员泄露中国国内企业所掌握的战略机密，这些企业中部分由中国政府持有多数股权。中国在今年设置了一项新的障碍，实施了法律防止本国公民和企业在未经本国市场监管机构及其他政府部门许可情况下，遵守海外证券监管机构的规定。

为了解决这个问题，SEC的计划包括一项单独的提议，允许中资公司的账目接受会计师事务所的二次审计，前提是这家会计师事务所要位于审计师接受PCAOB监管的国家。开展这项工作的会计师事务所可能要为其所提出的意见承担责任，且PCAOB可以检查其工作。

这类“联合审计”的细节可能仍需在监管规定中详细阐述。SEC需要解决这类安排的障碍，包括二次审计方可能在中国遭遇的政治和监管风险。

SEC的提议将需要数月时间通过并实施，克莱顿的继任者以及拜登政府有可能试图调整这一策略。

