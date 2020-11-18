李克强《人民日报》撰文：要领会贯彻好“十四五”规划

中共机关报《人民日报》今天刊登了中国国务院总理李克强的署名文章《“十四五”时期经济社会发展指导方针》。文章强调，要深刻领会、全面贯彻，制定和实施好“十四五”规划，推动经济社会持续健康发展。

据澎湃新闻报道，李克强指出，“十四五”时期是中国开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一个五年，保持经济社会持续健康发展至关重要。

文章称，从外部环境看，和平与发展仍是时代主题，但世界经济格局正在深刻调整，经济全球化遭遇逆流，全球产业链供应链面临冲击，不稳定性不确定性明显增加。受疫情等多种因素影响，2020年世界经济陷入深度衰退，恢复正常增长水平需要时间。从国内发展看，中国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期。

李克强认为，发展不平衡不充分问题仍然突出，结构性、体制性、周期性问题相互交织，创新能力不适应高质量发展要求，生态环保任重道远，民生保障、社会治理等方面还有明显不足。受多重因素影响，当前保持经济平稳运行难度很大，需求不足制约经济稳定恢复，企业特别是中小微企业、个体工商户生产经营困难较多，稳就业保民生面临很大压力。

他强调，中国发展具有多方面的优势和条件，有独特政治和制度优势、雄厚经济基础、巨大市场潜力，亿万人民勤劳智慧、人力人才资源丰富，发展具有强劲韧性，经济长期向好的基本面没有也不会改变。只要坚定发展信心，直面困难挑战，维护和用好中国发展重要战略机遇期，就一定能不断开创全面建设社会主义现代化国家的新局面。

文章还指出，要深刻领会与贯彻“十四五”时期经济社会发展指导方针，要立足国情、聚力发展，着力办好“自己的事”。要在现代产业、人民生活、生态环境等领域接近或者达到发达国家水平，还需要付出长期艰苦的努力。要稳中求进、务求实效，协调推进各方面工作，同时也要践行宗旨、施政为民，在发展中更好保障和改善民生。

在文章最后，李克强要求各地区、各部门要强化责任担当，发扬实干精神，力戒形式主义、官僚主义，扎实做好经济社会发展各项工作。他也提出，要坚决破除制约发展的体制机制障碍，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，更好发挥政府作用，深化“放管服”改革，打造市场化法治化国际化营商环境，为创业创新松绑减负降门槛，充分激发上亿市场主体活力和全社会创造力，汇聚推动发展的强大动能。