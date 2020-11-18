山东女子因不孕被丈夫公婆虐待致死 法院一审从轻处罚被驳回

山德州方庄村一名女性因无法怀孕而被丈夫及公婆虐待长达一年多，并于去年1月死亡。当地法院一审判决称，被告归案后如实供述犯罪事实，并且自愿预交赔偿金五万元（人民币，一万新元），决定从轻处罚。在家属上诉后，德州中院日前决定发回重审。

综合澎湃新闻、《山东商报》报道，出生于1997年的山东德州方庄村女孩因不能怀孕，自2018年7月以来就被丈夫和公婆虐待，于去年1月31日被虐待致死。禹城市人民法院今年1月22日一审判决称，鉴于被告人归案后均能如实供述犯罪事实，并且自愿预交赔偿金，决定从轻处罚。其家属向德州中院上诉后，德州中院裁定发回禹城法院重新审判。

受害人表哥前天受访时控诉，妹妹出嫁时160多斤，被殴打致死时只有60多斤，“至今对方也没有道歉。”

据其表哥介绍，受害者父亲已经去世，母亲有精神病，受害者是家中独生女。“她身体健康，只是有些反应迟钝，以前知道她在婆家过得不好，但是不知道她被虐待、被打。”

据三名被告（受害者丈夫和公婆）供述，因为受害者曾流产，并且一直未能怀孕，全家人对此都很气愤。

据受害者婆婆供述，其子与受害者于2016年年底结婚，后来发现她行为异常，通过了解获知她有精神方面疾病。再后来他们发现她无法生育，通过就医检查和打听方庄村的乡亲得知，她之前和其他男人（怀孕）流过产。

同时，因为娶受害者导致被告家欠下很多外债，受害者公公经常酒后发泄不满，殴打儿媳，并提出不让她吃饭。

禹城法院认为，被告三人对共同生活的被害人以打、冻、饿、禁闭等手段予以肉体上和精神上的摧残，并致使被害人在营养不良的基础上，受到多次钝性外力作用，导致全身大面积软组织挫伤死亡，情节恶劣，各被告人的行为均已构成虐待罪，应予刑事处罚；各被告人因犯罪行为给原告造成的损失，应当予以赔偿。

但鉴于各被告人归案后均能如实供述犯罪事实，构成坦白且具有悔罪表现, 决定从轻处罚；各被告人亲属自愿预交赔偿金人民币5万元，故决定从轻处罚。

经调查，被告人犯罪情节较轻，具有悔罪表现, 无再犯危险，宣告缓刑对所居住的社区没有重大不良影响，决定适用缓刑。

然而，受害者家属的代理律师张金武在接手案件后，认为原审程序违法。张金武说，一审法院未能允许被害人的母亲的法定代理人参加庭审，严重损害了申请人的权利。

张金武还称，一审法院并未公开审理此案。“不涉及个人隐私和国家秘密，依法应当公开审理，申请人及辩护人的亲属也强烈要求公开审理。”

在张金武的帮助下，受害者家属向德州中院提起上诉。德州中院认为，本案未涉及国家秘密或个人隐私，三原审被告人均系成年人，依法应当公开开庭审理，原审法院不公开开庭审理，且未依法保障上诉人的法定诉讼权利，违反法律规定的诉讼程序。此案将于明天上午在禹城法院重审。

