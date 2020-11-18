中天新闻台不获批更换牌照

台湾通讯传播委员会（NCC）今天（18日）审查中天新闻台换照申请案，决定不予批准换照。

据联合新闻网报道，NCC的决定与此前市场盛传“留校察看”，批准中天换牌照“有条件通过”以降低政治冲击的消息出现180度大转变，今天委员会态度一面倒向撤照，七位委员一致确定，对中天新闻台做出不予换照处分。NCC主委陈耀祥下午将亲自主持记者会说明。

据了解，七位委员中，两位出身传播学界委员林丽云、王维菁坚持中天新闻自律问题严重，且屡犯不改，认为NCC应独立行使职权，不受政治势力影响。另有幕僚认为，依旺中集团董事长蔡衍明作风，无论是附条件通过，还是直接“不予换照”，对蔡衍明来说都一样，不会对NCC的条件照章全收，NCC马上就要打行政诉讼，两者的难度都很高。

中天新闻换照案蓝绿背后角力异常凶狠，特别是绿营间对于中天换照对行政院和总统府的冲击，各方派系都沙盘推演将付出的成本。

报道指出，陈耀祥此前收到的指令是“后果自负”。他因不想引发社会民意反弹而倾向以设定多项条件或是分阶段换照，也释出“留校察看机率高”的风声。

但绿营主战派坚持不给中天新闻机会，昨晚通过渠道，将陈耀祥“游说”委员放水的状况释出给媒体，指陈耀祥是苏派人马，更强调NCC通过换照后，之后恐成为“软脚虾”，向陈耀祥施压。