经济学人智库：疫情下香港生活成本蝉联最高

经济学人智库今天发表最新一份全球生活成本城市排行榜，在冠病病毒疫情下，香港生活成本仍为全球最高之一；而瑞士苏黎世及法国巴黎则取代新加坡及日本大阪，与香港同居榜首位置。

根据路透社报道，经济学人智库的《2020年全球生活成本》（Worldwide Cost of Living 2020）调查报告指出，最新的调查结果显示自年初以来冠病病毒如何改变全球133个城市的生活成本。

报告指，疫情影响生活成本的主要原因包括货币汇率、供应链、政府政策（如价格控制及加税）、居民可支配收入减少及生活模式改变等。

研究显示，截至今年9月，该些城市的138种商品及服务的价格于过去一年平均只上升约0.3个百分点。美洲、非洲及东欧等城市的生活成本自去年起回落，而西欧城市则愈来愈昂贵，部分反映了欧洲货币相对美元上升的影响。

在报告涵盖的10个类别中，烟草及消闲（包括消费电子产品）产品的价格上升最多，至于服装的价格跌幅最大。

以美元计价生活成本涨幅最大的是伊朗的德黑兰，排名上升27位至第79位，因伊朗受美国制裁影响商品供应。不过，德黑兰的生活成本（指数为62）仍远远低于香港、苏黎世和巴黎（指数103）。

至于上次榜单与香港并列首位的新加坡及大阪，最新排名分别下跌至第四和第五。报告指，因疫情大流行导致当地外劳离开，而新加坡的整体人口自2003年来首次出现收缩，需求下滑并陷入多个月的通缩。大阪也出现类似的趋势，消费者价格迟滞，以及日本政府补贴公共交通等成本。

报告表示，生活成本跌幅最大的城市为巴西的里约热内卢和圣保罗，反映当地疲弱的货币及贫穷程度上升。

展望明年，经济学人智库称，这很大程度仍取决于疫情的发展，但预期目前的价格趋势仍将在2021年延续。在2022年前，环球经济看来不大可能回复到疫情前的水平，开支将会继续受限制而价格仍将有下调压力。对价格敏感的消费者会优先考虑购买必需品、家庭娱乐和更快的互联网接入。至于高价商品、服装和户外休闲活动的开支将继续低迷。

此外，笔记本电话及智能电话售价，以及多种食品价格也将受关税战的影响。进口商品也会继续受到货币波动的影响。报告预计，在线销售将在明年继续扩大其在零售总额中的份额。然而，即使在线零售商也将难以找到新的收入来源，并将依靠价格竞争增加销量。